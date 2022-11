Feuer in ICE: Bahnhof am Flughafen Köln/Bonn gesperrt

Feuerwehrleute bekämpfen am Flughafen Köln/Bonn einen Brand in einem ICE im Bahnhof des Flughafens.

Nach einem Defekt in einem Schaltschrank breitet sich am Abend in einem ICE im Bahnhof am Flughafen Köln/Bonn sehr schnell Rauch aus - der Zug muss geräumt werden, eine Person wird verletzt. Die Polizei sperrt den kompletten Bahnhof.