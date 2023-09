﻿Chaosflug: Passagiere dürfen Flugzeug in Hannover nicht verlassen – Rückflug nach Polen

Improvisierte Zwischenlandung

Rund zwei Stunden mussten Passagiere am Anfang der Woche in einem Flugzeug am Airport Hannover ausharren. Der Pilot hatte die LOT-Maschine, die eigentlich in Düsseldorf landen sollte, umgeleitet – bevor er schließlich zurück nach Polen flog.

