Drei Tote bei Flugzeugabsturz auf Island

Amerikanische Ureinwohner

US-Archäologen suchen nach Skeletten vergessener Internatskinder

In Hunderten Internatsschulen sollten einst Kinder amerikanischer Ureinwohner umerzogen werden. In Nebraska gehen Fachleute jetzt dem Schicksal dieser Mädchen und Jungen nach. Für manche ist es eine emotionale Reise in die eigene Familiengeschichte.