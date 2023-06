Flugschülerin bei Absturz schwer in Lüneburg verletzt

Lüneburg. Eine Flugschülerin ist am Montag mit ihrem Sportflugzeug in Lüneburg abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Die 34-jährige Frau sei über einem Kasernengelände an einen Baum geprallt und musste aus der Ultraleichtmaschine befreit werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es bestehe nach derzeitigen Informationen aber keine Lebensgefahr. Der entstandene Schaden sei noch nicht bezifferbar. Zunächst hatte die „Landeszeitung“ berichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Erkenntnissen handelt es sich um eine Flugschülerin vom nahe gelegenen Flugplatz. Der Polizeisprecherin zufolge saß die Frau allein in der Maschine und wurde per Funk von einem Fluglehrer begleitet. Ursache für den Absturz könnte ein Flugfehler der Pilotin gewesen sein, wie die Polizeisprecherin sagte. Vom Luftfahrt Bundesamt (LBA) werde aber auch in Richtung eines möglichen technischen Defekts ermittelt.

RND/dpa