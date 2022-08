Flugzeuge kollidiert – zwei Tote in Nordkalifornien

Fünf Menschen sterben bei Unwettern in Österreich - zwei Kinder unter Opfern

Auch Österreich hat mit schweren Unwettern und Sturmböen zu kämpfen. An einem Badesee in Kärnten ist der Sturm so heftig, dass er mehrere Bäume zum Umstürzen bringt - zwei Kinder sterben. Später melden Einsatzkräfte in anderen Teilen des Landes drei weitere Unwettertote.