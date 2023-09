Flutkatastrophe in Libyen: Zivilisten dürfen nicht nach Darna zurück

Kairo. Die libyschen Behörden haben am Freitag die von einer Flutkatastrophe verwüstete Stadt Darna für Zivilisten abgeriegelt. Damit sollte Suchmannschaften ermöglicht werden, in den zerstörten Gebäuden nach mehr als 10.000 Menschen zu suchen, die immer noch vermisst werden. Die Zahl der bestätigten Todesopfer stieg auf 11.300.

Darna werde evakuiert, und nur Such- und Rettungsteams hätten Zutritt, teilte der Generaldirektor des Ambulanz- und Notfalldienstes im Osten Libyens, Salam al-Fergany, am Donnerstagabend mit. Der libysche Rote Halbmond bestätigte am Donnerstagabend 11.300 Todesopfer in Darna und weitere 10.100 Menschen, die als vermisst gemeldet worden seien. In anderen Teilen des Landes kostete der Sturm „Daniel“ etwa 170 Menschen das Leben.

Flutkatastrophe: Stadt in Libyen rechnet mit bis zu 20.000 Toten Der Bürgermeister der besonders schwer getroffenen Stadt Derna geht davon aus, dass die Zahl der Toten auf 18.000 bis 20.000 steigen könnte. © Quelle: Reuters

Zwei Dämme gebrochen

Nach heftigen Regenfällen waren am Montagmorgen zwei Dämme gebrochen. Eine gewaltige Flutwelle strömte durch Darna und riss Menschen, Häuser, Autos und Brücken mit sich. Der Gesundheitsminister von Ostlibyen, Othman Abdel Dschalil, erklärte, in den zerstörten Gebäuden im Stadtzentrum werde ebenso nach weiteren Opfern gesucht wie im Meer vor Darna.

Lori Hieber Girardet vom UN-Büro für die Katastrophenvorsorge (UNDRR) sagte der Nachrichtenagentur AP, die libyschen Regierungsinstitutionen funktionierten aufgrund des jahrelangen Chaos und des Konflikts im Land nicht so, wie sie sollten. Deshalb sei die Aufmerksamkeit, die dem Katastrophenmanagement gewidmet werden sollte, nicht ausreichend.

Libyen ist durch rivalisierende Regierungen – eine im Osten, die andere im Westen – geteilt, was zu einer weitgehenden Vernachlässigung der Infrastruktur geführt hat. Die Dämme, die außerhalb von Darna brachen, wurden in den 70er Jahren gebaut und seit Jahren nicht mehr instandgehalten, wie örtliche Medien berichteten.

