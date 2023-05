Jugendlicher nach Schlägerei bei Fußballturnier in Frankfurt lebensgefährlich verletzt

Frankfurt. Bei einem internationalen Fußballturnier in Frankfurt kam es nach einem Spiel am Sonntagnachmittag laut Polizei zu einer heftigen Auseinandersetzung. Dabei erlitt ein 15-jähriger Berliner lebensbedrohliche Kopfverletzungen. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. „Der Junge lebt, befindet sich jedoch in einem äußerst kritischen Zustand“, so ein Sprecher der Frankfurter Polizei am Dienstagvormittag gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Zuvor hatten ein Funktionär des Hessischen Fußballverbands sowie der Anwalt des mutmaßlichen Täters gegenüber der „Frankfurter Rundschau“ erklärt, dass der Jugendliche verstorben sei.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Frankfurter Polizei kam es nach Abpfiff des Spiels zwischen einer französischen und einer Berliner Mannschaft auf dem Gelände des SV Viktoria Preußen zu einem Spielertumult, der sich schnell zu einer heftigen Schlägerei entwickelte.

Schwerste Verletzungen nach Schlag gegen Kopf

Im weiteren Verlauf soll ein 16-jähriger Spieler aus der französischen Fußballmannschaft den 15-jährigen Berliner gegen Kopf und Hals geschlagen haben. Dieser sei daraufhin zu Boden gesackt und musste im weiteren Verlauf reanimiert werden. Im Krankenhaus hätten die Ärzte lebensbedrohliche Hirnverletzungen festgestellt.

Der 16-jährige Täter wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

RND/lin