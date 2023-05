Gericht gestattete Konzert

Frankfurt protestiert weiter gegen Roger Waters

Roger Waters, Mitbegründer der "Pink Floyd", trat in Berlin in einer SS-ähnlichen Uniform auf.

Am heutigen Sonntag tritt Roger Waters in Frankfurt auf. Der Rockstar steht wegen Antisemitismusvorwürfen in Kritik. Das Konzert in Frankfurt klagte er ein. Die Stadt Frankfurt protestiert weiter - und erinnert an die dunkle Geschichte der Konzerthalle.