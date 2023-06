300 Menschen nach technischer Panne aus Therme in Frankreich evakuiert

Digne-les-Bains. Nach einer technischen Panne in der Therme der südfranzösischen Kurstadt Digne-les-Bains sind 300 Menschen am Samstag vorsorglich evakuiert worden. 13 Menschen, die sich nicht gut fühlten, wurden für eine Kontrolle ins Krankenhaus gebracht, teilte die Präfektur mit. Die Therme wurde für die Dauer einer technischen Überprüfung geschlossen. Zu der Panne kam es am Samstagmorgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie die Zeitung „La Provence“ berichtete, handelte es sich wahrscheinlich um einen Chlorgasaustritt. Die Kurgäste, die ins Krankenhaus gebracht wurden, hätten über Kopfschmerzen geklagt. Es sei aber niemand ernsthaft zu Schaden gekommen.

RND/dpa