Auto rast in Frankreich in Hochzeitsgesellschaft – Acht Verletzte

Cléry-Saint-André. Eine Frau hat in Frankreich die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist in eine Hochzeitsgesellschaft geschleudert. Dabei wurden in der Ortschaft Cléry-Saint-André unweit von Orléans am Samstag acht Menschen schwer verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Insgesamt seien 70 Menschen von dem Vorfall betroffen gewesen. Wie der Sender France 3 berichtete, kam es zu dem Unfall, als die Hochzeitsgesellschaft gerade das Standesamt verließ.

Möglicherweise habe die Fahrerin gesundheitliche Probleme bekommen und deswegen die Kontrolle über den Kleinwagen verloren. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot in der Ortschaft im Einsatz.

