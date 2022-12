Demonstrationen und Ausschreitungen nach tödlichem Angriff in Paris

In Paris haben zahlreiche gegen den tödlichen Angriff in einem kurdischen Kulturzentrum protestiert. Medien berichten von aufgeheizter Stimmung und einzelnen Ausschreitungen.

Paris. Nach dem tödlichen Angriff bei einem kurdischen Gemeindezentrum in Paris haben sich am Samstag zahlreiche Menschen in der französischen Hauptstadt zum Protest versammelt. Vertreter kurdischer Gruppen, linker Parteien, antirassistischer und anderer Gruppen versammelten sich am Samstag auf dem Place de la République im Osten der französischen Hauptstadt. Lokale Medien berichteten von einer teils aufgeheizten Stimmung. Einige Teilnehmer riefen Parolen gegen die türkische Regierung. Am Rande der Demonstration am Place de la République sei es auch zu einzelnen Ausschreitungen gekommen. Der Sender BFMTV schrieb, Demonstranten hätten die Polizei beworfen; womit genau, war zunächst unklar. Die Ordnungskräfte hätten Tränengas eingesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demonstration und Ausschreitungen nach tödlichen Schüssen in Paris Ein mutmaßlich rassistisch motivierter Mann hat im Zentrum von Paris drei Menschen erschossen, zwei vor einem kurdischen Kulturzentrum. © Quelle: Reuters

Dem kurdischen Dachverband Demokratischer Kurdischer Rat in Frankreich (CDK-F) zufolge waren bereits vor dem offiziellen Beginn des Protests mehrere Tausend Menschen vor Ort. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zur Teilnehmerzahl.

Schüsse in kurdischem Gemeinschaftszentrum

Am Freitag hatte ein Mann in einem kurdischen Gemeindezentrum sowie einem Restaurant und einem Friseursalon gegenüber des Zentrums mehrere Schüsse abgefeuert und drei Menschen getötet. Drei weitere Menschen wurden bei dem Angriff verletzt. Nach Angaben CDK-F sind alle Opfer kurdische Aktivisten. Der mutmaßliche Täter, ein 69 Jahre alter Franzose, wurde festgenommen. Die Justiz ermittelt gegen ihn wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Gewalt mit rassistischem Motiv.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der CDK-F wertete den Angriff als „terroristische Attacke“, zu der es nach zahlreichen türkischen Drohungen gekommen sei. Die Türkei bekämpft seit langem kurdische Unabhängigkeitsbestrebungen, die unter anderem von der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorangetrieben werden.

Ein rechter Hintergrund des Angriffs wird geprüft. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sagte über den Täter: „Er wollte offensichtlich Ausländer angreifen.“ Ob explizit Kurden, sei aber unklar. Medien berichteten, der Mann habe der Polizei gesagt, dass er Rassist sei und die Tat deshalb begangen habe. Der Sender BFMTV schrieb, der Verdächtige habe ausgesagt, dass er gezielt die kurdische Gemeinde habe angreifen wollen.

RND/dpa