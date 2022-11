Tradition oder Tierquälerei? Frankreich streitet über Stierkampfverbot

Hat der Stierkampf in Frankreich eine Zukunft? Am Donnerstag debattiert die Nationalversammlung über einen Verbotsantrag eines Linkspolitikers – die Chancen stehen gering, auch weil Präsident Macron die Liebhaber der Corridas nicht gegen sich aufbringen will.

Ein Stierkampf in der Arena in Nîmes.

Paris. Ist der Stierkampf eine grausame und unzeitgemäße Tierquälerei? Oder handelt es sich um eine identitätsstiftende Tradition, die in bestimmten südfranzösischen Regionen zur lokalen Kultur gehört? Seit der Abgeordnete der Linkspartei, Aymeric Caron, Ende September einen Antrag zum Verbot der Corrida, so der spanische Name für die Kämpfe, in Frankreich eingebracht hat, werden hitzige Debatten darüber geführt. Am Donnerstag stimmt die Nationalversammlung über den Gesetzesvorschlag ab.

So groß die Aufmerksamkeit dafür ist, so gering bleiben die Chancen, dass sich eine Mehrheit für Carons Initiative findet. Es handelt sich bereits um den dritten Anlauf in den vergangenen Jahren. Mehr als 200 Parlamentarier kritisierten parteiübergreifend in einem offenen Brief den in ihren Augen drohenden „Ökototalitarismus“. „Die Corrida zu verbieten, das hieße eine Kultur zu verbieten und einen Teil unserer Mitbürger zu erniedrigen“, hieß es darin. Viele lokale Parlamentarier geißeln das Unverständnis einer Pariser Elite für lokale Gepflogenheiten.

Mehrheit in Frankreich für Stierkampfverbot

Doch durch alle Parteien ziehen sich Risse. Dass Patrick Vignal, ein Abgeordneter von Präsident Emmanuel Macrons Partei Renaissance, bei einer Pro-Stierkampf-Demonstration an der Seite mehrerer Politiker des rechtsextremen Rassemblement National (RN) auftrat, brachte ihm heftige Kritik ein. Vignal verteidigte sich, bei etlichen Themen sei er anderer Meinung als die RN-Kollegen, aber sie alle stammten aus dem Süden und seien sich einig, „dass wir dazu da sind, um unsere Kultur zu verteidigen“.

Die Renaissance-Fraktionschefin Aurore Bergé wiederum hat einen offenen Brief für das Verbot des Stierkampfs unterschrieben, in dem der Schriftsteller Émile Zola zitiert wird: Es handele sich „weder um eine Kunst, noch um eine Kultur, sondern um die Quälerei eines ausgewiesenen Opfers“. Demgegenüber stellte der Sprecher der Regierung, Olivier Véran, klar, diese wolle „keine Verbotspolitik“ führen und gab damit die Haltung Macrons wieder.

Spürbar ist die Furcht in dessen Umfeld, in der ohnehin infolge der Inflation angespannten sozialen Lage Teile der Bevölkerung gegen sich aufzubringen, auch wenn es sich um eine Minderheit handelt: 74 Prozent der Französinnen und Franzosen sprachen sich in einer aktuellen Umfrage für ein Stierkampfverbot aus. Doch die Befürworter sind lauter.

Risse in der Politik

Auch beim rechtsextremen RN, der Themen um die nationale und kulturelle Identität stets hochhält und viele glühende Stierkampffans in seinen Reihen zählt, herrscht keine klare Linie. RN-Fraktionschefin Marine Le Pen, die sich gerne als Tierliebhaberin und begeisterte Katzenzüchterin präsentiert, sprach sich im Präsidentschaftswahlkampf für ein Besuchsverbot von Stierkämpfen für Minderjährige aus. Nun sagte sie ausweichend, es gelte „regionale Traditionen zu bewahren“. Ihr erscheine es dringlicher, das islamische Schächten zu untersagen. Eine Wahlempfehlung an ihre 88 Fraktionskollegen gab Le Pen nicht aus.

Das französische Gesetz verbietet grausame Handlungen an Tieren, doch gibt es für rund 50 Städte in Südfrankreich Ausnahmegenehmigungen im Namen der „lokalen Tradition“. Städte von Arles bis Perpignan richten lokale Volksfeste mit Stierkämpfen in den antiken Arenen aus. Laut dem Bürgermeister von Nîmes, Jean-Paul Fournier, bringen diese „Ferias“ der Stadt jährlich 60 Millionen Euro an Einkünften ein. 2022 kamen fast 100.000 Zuschauer. Der Linkspolitiker Caron wiederum argumentierte, die Feste könnten auch ohne die blutigen Zeremonien stattfinden.

Wie unversöhnlich beide Lager einander gegenüberstehen, offenbarte sich am vergangenen Wochenende. Innerhalb von weniger Stunden fanden in Bayonne Demonstrationen von Corrida-Befürwortern und -gegnern statt. Trotzdem zeigte sich Melvin Josse, Vorsitzender einer Plattform für Tierschutzorganisationen, im Vorfeld der Abstimmung positiv: „Es geht darum, überhaupt einmal eine Debatte zu führen.“ Dieses Ziel ist zumindest erreicht.