„Hör auf zu heulen“: Petition richtet sich nach WM-Niederlage an Frankreich

Berlin. Erst das verlorene WM-Finale gegen Argentinien, nun eine weitere Demütigung: Eine Online-Petition fordert: „Frankreich, hör auf zu heulen“. Bis Sonntagmittag unterzeichneten fast 669.000 Menschen diesen Aufruf auf der Petitions-Plattform Change.org. Bei einer Million Unterschriften würde diese Petition zu einer der am meisten gezeichneten Petitionen dort werden.

Initiator: Messi der beste Fußballer - nicht Mbappé

Der Argentinier Valentin Gomez hatte die Petition initiiert. „Seit wir das WM-Finale gewonnen haben, hören die Franzosen nicht auf zu weinen, zu jammern und akzeptieren nicht, dass Argentinien Weltmeister ist. Die Bitte ist, dass die Franzosen aufhören zu weinen und akzeptieren, dass Messi der Beste in der Geschichte des Fußballs ist und Mbappé als seinen Sohn hat“, sagte er.

Argentinien ist Fußball-Weltmeister 2022 In einem dramatischen Finale hat Lionel Messi die argentinische Nationalmannschaft zum WM-Titel geführt. © Quelle: Reuters

Nach dem spektakulären und dramatischen Finale, das Frankreich im Elfmeterschießen verlor, hatte unter anderen die französische „L'Équipe“ den polnischen Schiedsrichter Szymon Marciniak in den Mittelpunkt ihrer Kritik gestellt. So soll Lionel Messis Tor zum zwischenzeitlichen 3:2 in der Nachspielzeit irregulär gewesen sein. Referee Marciniak wies die Vorwürfe zurück.

Franzosen fordern Wiederholung des WM-Finales

Marciniak war für seine Leistung im Endspiel von Katar viel gelobt worden. Mehr als 200.000 französische Fans hatten dann aber eine Petition unterschrieben, in der sie eine Wiederholung des Finales wegen des angeblichen Fehlers forderten.

RND/dpa

