Tödlicher Polizeischuss: immense Wut in Frankreich – Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Paris. Der Donnerstagmorgen in der Pariser Vorstadt Nanterre zeugte von einer chaotischen Nacht, der zweiten in Folge. Unterhalb der Wohnsiedlung „Pablo Picasso“ standen ausgebrannte Autos. Teile der Baustelle einer Schule lagen in Trümmern vor dem halbfertigen Gebäude. Der Geruch von Verbranntem lag in der Luft. Kleine Gruppen von jungen Leuten, teils zu Fuß, teils auf Rollern hatten sich stundenlang Verfolgungsjagden mit den Polizisten geliefert. Ähnlich turbulent ging es an vielen Orten in ganz Frankreich zu. Vor allem öffentliche Gebäude, darunter Schulen, Rathäuser und Kommissariate, wurden teils stark beschädigt, Müllcontainer angezündet. Mehr als 180 Menschen kamen laut dem französischen Innenministerium in Untersuchungshaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Wut nach dem Tod des 17-jährigen Nahel M. bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag in Nanterre ist immens. Gerade in den Vororten der Metropolen, den Banlieues, fühlen sich viele Jugendliche mit Migrationshintergrund von der Polizei drangsaliert. Er verstehe „das Gefühl der Ungerechtigkeit“, das sich nun in den sozial benachteiligten Vierteln auf gewaltsame Weise Bahn breche, sagte Bürgermeister Patrick Jarry. „Dort herrscht das Gefühl vor, dass es nicht dieselbe Gerechtigkeit für alle gibt, nicht dasselbe Recht auf Arbeit für alle.“ Noch immer entscheiden oft der Name und der Wohnort über die Chance, in Bewerbungsgespräche eingeladen zu werden.

Den Zorn heizte auch die offensichtliche Lüge der involvierten Polizisten an, die zunächst behauptet hatten, der Schütze habe aus Notwehr gehandelt, da der Teenager sie sonst überfahren hätte. Laut dem ermittelnden Staatsanwalt, Pascal Prache, sagte dieser in seiner Untersuchungshaft inzwischen aus, er habe „angesichts der Gefährlichkeit des Straßenverhaltens des Fahrers“ eine neuerliche Flucht des Autos verhindern wollen. Die erste Version war da längst widerlegt worden durch ein Video, das die beiden Beamten seitlich des Wagens stehend zeigte, während einer von ihnen seine Waffe auf die Person am Steuer richtete und schoss, als das Auto losfuhr. Nahel M. hatte keinen Führerschein. Gegen den Polizisten wurde am Donnerstag Anklage wegen Totschlags erhoben, er bleibt in Untersuchungshaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach tödlichen Polizeischüssen auf 17-Jährigen: Krawalle in Pariser Vorort halten an Nach den tödlichen Schüssen auf einen Teenager bei einer Verkehrskontrolle ist es in Paris die zweite Nacht in Folge zu Unruhen gekommen. © Quelle: Reuters

Polizeigewerkschaft kritisiert Macron

Indem er die Umstände von dessen Tod „unerklärbar, unentschuldbar“ nannte, zog Emmanuel Macron den Zorn von Polizei-Vertretern auf sich. Die Worte des Präsidenten seien „unfassbar“, kritisierte die Gewerkschaft Alliance. Macron missachte die Gewaltentrennung, indem er „unsere Kollegen verurteilt, bevor die Justiz zu Wort kommt“. Am Donnerstagmorgen bestellte Macron mehrere Minister zu einem Krisentreffen ein. Groß ist die Angst vor heftigen Ausschreitungen wie im Jahr 2005, als der damalige Präsident Jacques Chirac schließlich Ausgangssperren verhängte. Ausgelöst hatte die Unruhen der Tod zweier Jugendlicher auf der Flucht vor der Polizei im Pariser Vorort Clichy-sous-Bois. Einige Politiker wie der Republikaner-Chef Éric Ciotti, forderten bereits erneut die Ausrufung des Notstands.

Mounia M., die Mutter des getöteten Nahel, bei dme Protestmarsch am Donnerstag. © Quelle: IMAGO/ABACAPRESS

Macron appellierte an alle, Respekt zu zeigen, damit der Gedenkmarsch für Nahel M. am Donnerstagnachmittag ruhig verlaufen könne. Tausende Menschen kamen dem Aufruf der Mutter des getöteten Jugendlichen, diesem die letzte Ehre zu erweisen, nach. Mounia M. trug ein weißes T-Shirt, in dem in schwarzer Schrift „Gerechtigkeit für Nahel“ stand.

„Man hat uns unseren kleinen Bruder genommen“

Er hoffe, nach dem Marsch Lage entspanne sich die Lage, sagte Hamadi Najar, der eine Gruppe von Sozialarbeitern in Nanterre leitet. „Ich bin seit 19 Jahren hier im Dienst, aber Unruhen in diesem Ausmaß erlebe ich zum ersten Mal.“ Diese erklärten sich auch dadurch, dass Nahel M. im Viertel beliebt war. „Man hat uns unseren kleinen Bruder genommen“, sagte einer der wenigen jungen Stadtbewohner, der mit der Presse sprechen wollte. „Nahel hatte keinen Vater, keinen großen Bruder, also nahmen wir ihn mit uns mit. Seine großen Brüder, das waren wir.“ Kehre keine Ruhe ein, drohten noch mehr Verwüstungen in den ohnehin verarmten Vierteln, sagte Mokrane Kessi, Präsident des Vereins „Banlieues von Frankreich“. „Wir müssen unseren jungen Leuten sagten: Zerstört nicht eure eigenen Schulen, verbrennt nicht die Autos eurer Nachbarn!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vorfall heizt die Debatten um übermäßige Polizeigewalt in Frankreich neu an. Während der monatelangen Demonstrationen gegen die Rentenreform im Frühjahr, aber auch in den Jahren zuvor bei Kundgebungen etwa der „Gelbwesten“ kam es wiederholt zu brutalen Zusammenstößen. Auch die Zahl der Todesfälle im Rahmen von Polizeieinsätzen stieg stark an: 2020 waren es 40, 2021 sogar 52 und im vergangenen Jahr 39 – doppelt so viele wie noch ein Jahrzehnt zuvor. 13 Menschen starben 2022, weil sie bei Verkehrskontrollen den Befehlen der Polizei nicht Folge leisteten – so wie nun Nahel M.

Die Polizei hingegen verweist auf die schwierigen Arbeitsbedingungen und die wachsende Aggressivität, mit der sie konfrontiert ist. 46 Beamte nahmen sich im vergangenen Jahr das Leben. Ein Ausweg aus der Spirale der Gewalt erscheint nicht in Sicht. In der Nacht zum Freitag sollen 40.000 Einsatzkräfte in Frankreich im Einsatz sein, um die Lage unter Kontrolle zu halten – falls irgendwie möglich.