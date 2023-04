Am Wochenende hat im französischen Küstenort Berck-sur-Mer ein Drachenfestival stattgefunden. Dabei ist ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Er hat wohl Gas- und Bremspedal verwechselt und daraufhin die Kontrolle über den Wagen verloren.

Mann fährt in Frankreich mit Auto in Zuschauermenge - elf Verletzte

Berck-sur-Mer/Paris. Bei einem Drachenfestival in Nordfrankreich ist ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat mehrere Menschen verletzt. Er habe Gas- und Bremspedal verwechselt und daraufhin die Kontrolle über den Wagen verloren, berichteten übereinstimmend mehrere Medien. Derzeit gebe es weder Hinweise auf eine vorsätzliche Tat noch auf Alkohol oder Drogen am Steuer.

Bei dem Vorfall im Küstenort Berck-sur-Mer am Samstag sind den Angaben zufolge elf Menschen verletzt worden, inklusive des Fahrers. Vier der Opfer befänden sich in einem kritischen Zustand. Das mehrtägige Festival zieht jedes Jahr mehrere Hunderttausend Besucher an.

RND/dpa