In der französischen Hauptstadt Paris sind mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Ein Mann wurde bereits festgenommen.

Schüsse in Paris: Mindestens zwei Tote und mehrere Verletzte – Verdächtiger festgenommen

In der französischen Hauptstadt Paris hat es Schüsse gegeben. Zwei Menschen sind getötet und vier Menschen verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Paris am Freitagmittag mitteilte, leitete sie Untersuchungen wegen vorsätzlicher Tötung ein. Ein Mann wurde bereits festgenommen, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ am Freitagmittag mit Verweis auf Polizeikreise.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Gefahr ist gebannt, die Motive [der festgenommenen Person] sind bislang unbekannt“, so die Polizei. Le Monde berichtet, die Tat habe sich in der Nähe eines kurdischen Kulturzentrums in der Rue d‘Enghien zugetragen. Eine Ladenbesitzerin aus einem benachbarten Gebäude, die anonym bleiben wollte, hörte „sieben bis acht Schüsse auf der Straße“. Sie sagte: „Es herrscht totale Panik, wir haben uns eingeschlossen“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Schüsse seien im zehnten Arrondissement der französischen Hauptstadt gefallen. Die Pariser Polizei konnte zunächst keine Auskunft zu dem Fall geben. Der Sender BFMTV berichtete, der Mann sei um die 60 Jahre alt. Die Polizei rief auf Twitter dazu auf, die Gegend zu meiden.

RND/dpa