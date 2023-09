Suizid eines 15-Jährigen

In Frankreich liegt die Beweisleist für Mobbing bei den Opfern – und oft stehen die Eltern am Pranger.

Nachdem sich ein 15-jähriges Mobbingopfer in Frankreich das Leben genommen hat, steht die zuständige Schulbehörde in der Kritik, die den Eltern vor dem Tod ihres Sohnes mit einer Anzeige drohte. In Frankreich habe der Kampf gegen Mobbing einen Rückstand von Jahrzehnten, klagen Elternverbände.

