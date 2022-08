Frau stürzt aus fahrender Achterbahn in Freizeitpark und stirbt

In einem Freizeitpark im rheinland-pfälzischen Klotten ist am Samstagnachmittag eine Frau aus einer fahrenden Achterbahn gefallen und tödlich verletzt worden.

Klotten. In einem Freizeitpark im rheinland-pfälzischen Klotten ist am Samstagnachmittag eine Frau aus einer fahrenden Achterbahn gefallen und tödlich verletzt worden. Die 57-Jährige starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch im Freizeitpark, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die genaue Unfallursache und ob ein technischer Defekt vorlag, blieb zunächst unklar. Auf welchem Fahrgeschäft das Unglück geschah, ist bisher ebenfalls nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Wild- und Freizeitpark Klotten, auch Klotti-Park genannt, liegt an der Mosel. Zuletzt wurde dort die Achterbahn „Kuniberts Abenteuer“ eröffnet. Eine weitere Achterbahn („Die heiße Fahrt“) aus dem Jahr 2004 ist 550 Meter lang und wird beschrieben als „kurvenreich, maximales Gefälle und bis zu 60 Stundenkilometer schnell.

RND/dpa/vkoe