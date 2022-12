Eine 34 Jahre alte Frau muss sich in den USA vor Gericht verantworten. Sie hatte versucht, die Notfalltür eines Flugzeugs in mehr als 10.000 Metern Höhe zu öffnen – eigenen Aussagen zufolge habe Jesus ihr den Befehl erteilt.

Frau will Flugzeugtür in 10.000 Metern Höhe öffnen - Pilot muss notlanden

Weil Jesus einer Frau eigenen Aussagen zufolge befohlen hatte, die Notfalltür eines Flugzeugs in mehr als 10.000 Metern Höhe zu öffnen, musste ein Flieger, der kürzlich auf dem Weg von Houston, Texas, nach Columbus in Ohio war, notlanden.

Medienberichten zufolge hatte die 34-Jährige zunächst die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, als sie in den hinteren Teil des Flugzeugs gelaufen war und die Notfalltür angestarrt hatte. Nachdem zwei Flugbegleiterinnen die Frau baten, sich wieder zu ihrem Sitzplatz zu begeben, soll sie versucht haben, die Tür mit dem Hebel zu öffnen. Dabei wurde auch ein Passagier, der den beiden Bordbegleiterinnen zur Hilfe kam, verletzt, nachdem die Frau sich in einem Gerangel in seinem Bein verbissen hatte. Während des Gemenges soll die Frau den Gerichtsdokumenten zufolge erklärt haben, dass Jesus von ihr verlangt habe, „nach Ohio zu fliegen und die Flugzeugtür zu öffnen“.

Videos in den sozialen Medien zeigen Festnahme der Frau

Der Pilot des Fliegers entschied sich zu einer außerplanmäßigen Landung auf dem Bill-und-Hillary-Clinton-Regional-Flughafen in Little Rock, Arkansas, wo die Frau verhaftet wurde. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie FBI-Beamte die Frau in Gewahrsam nehmen und von Bord führen. Auch der bei der Rangelei verletzte Passagier musste die Maschine verlassen, um wegen der Bissverletzungen in einem Krankenhaus behandelt zu werden.

Behördenangaben zufolge soll die Frau einen verwirrten Eindruck gemacht haben. Wie in der Anhörung deutlich wurde, war die 34-Jährige Hals über Kopf und ohne Gepäck in das Flugzeug gestiegen. Sie habe einen der Familie nahestehenden Pastor im US-Staat Maryland aufsuchen wollen. Während des Fluges habe sie dann das Gefühl gehabt, keine Luft mehr zu bekommen. An den Versuch, die Notfalltür zu öffnen sowie den Biss könne sich sich erinnern, macht für den Zwischenfall aber eine Angstattacke verantwortlich. Der Angreiferin droht nun eine Anklage wegen Körperverletzung und Eingriff in die Arbeit der Flugzeugbesatzung. Auch für die Kosten der außerplanmäßigen Landung könnte sie zur Verantwortung gezogen werden.

