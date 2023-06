Unruhe, Unterbesetzung, Unrat - der Alltag in deutschen Freibädern

Düsseldorf. Reichlich Sonne, keine Corona-Auflagen mehr und viele Feiertage – Badefans in ganz Deutschland zieht es angesichts des warmen und trockenen Frühsommers schon jetzt ins Freibad. Doch ist die Freude bei Bad-Betreibern nicht ungetrübt. Ob fehlende Fachkräfte, Streits zwischen Badegästen oder Müll auf den Liegewiesen – die Probleme sind vielfältig. Was die Bäder-Experten beschäftigt:

Eingeschränkte Öffnungszeiten wegen Personalmangel

Die Stadt Essen braucht für den Betrieb ihrer Freibäder rund 60 Saisonkräfte, wie ein Stadtsprecher mitteilt - zuletzt waren aber nur 42 eingestellt. Das bedeutet wohl oder übel, dass es eingeschränkte Öffnungszeiten gibt.

Die Bäder in Köln etwa rekrutieren neues Personal mithilfe einer Art „Speed-Dating“. „Sportliche Menschen, die noch nicht die benötigten Scheine haben, werden eingeladen, vorbeizukommen und vorzuschwimmen“, erklärt eine Sprecherin der dpa. Wer geeignet ist, darf mehrere Wochen lang kostenlos in einem Bad der Wahl trainieren, um am Ende die Rettungsschwimmerprüfung in Silber abzulegen. So sei man den Bädern zufolge auf die nötige Zahl von Saisonkräften gekommen, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ kürzlich berichtete.

Solche Saisonkräfte sind nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) neben den festen Fachkräften gleichermaßen schwer verfügbar. „Gerade bei den Aushilfen handelt es sich immer noch um eine Folge aus der Corona-Zeit. Als die Bäder geschlossen waren, haben sich viele einen krisenfesten Nebenjob gesucht und sind dort geblieben“, sagt Sprecherin Ann-Christin von Kieter.

Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Schwimmmeister (BDS) werden rund 160 Menschen in NRW gerade zum Schwimmmeister ausgebildet. Das sei für den Bedarf deutlich zu wenig. Mindestens 3000 Schwimmmeister und ebenso viele Saisonkräfte fehlten bundesweit.

Mehr Rettungsschwimmer in Brandenburg

Zwar hatten Verbände in Brandenburg wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt nicht genügend Rettungsschwimmer ausbilden können, im vergangenen Jahr konnten sie das aber wieder aufholen. „Es ist uns gelungen, die Ausbildungszahlen deutlich zu steigern“, sagt der Sprecher des DLRG-Landesverbands, Daniel Keip. Mittlerweile sei das Vor-Corona-Jahr 2019 deutlich übertroffen worden. 906 Rettungsschwimmer und Juniorretter konnten 2022 ausgebildet werden, 166 mehr als noch vor vier Jahren, rechnet er vor.

Trotz der Erfolge suchen die Verbände weiterhin ehrenamtliche Helfer und Rettungsschwimmer. „Baywatch in Brandenburg geht nur ehrenamtlich. Und unsere 4000 Mitglieder reichen nicht aus, um im ganzen Land zu jeder Zeit jede Badestelle abzusichern“, sagt Keip.

Rettungsschwimmer-Ausbildung in Sachsen

Auch in Sachsen suchen viele Badbetreiber nach Rettungsschwimmern. „Die Suche nach Rettungsschwimmern gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen“, sagte die Leipziger Sportbäder-Sprecherin Katja Gläß in einer dpa-Umfrage. „Auch wenn wir für diese Saison gut aufgestellt sind, haben wir speziell bei Rettungsschwimmern zur Entlastung noch Bedarf.“

Die Badesaison in Sachsen sei aber abgesichert, sagte der Vorstand der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Sachsen, Sebastian Knabe. Die Mitgliederzahl der DLRG in Sachsen ist in diesem Jahr auf rund 4300 gestiegen. „Das sind mehr als vor der Corona-Pandemie und ein neuer Rekord“, sagte Knabe. „Allerdings nehmen die Aufgaben immer mehr zu, der Bedarf an Wasserrettungskräften wird unserer Prognose zufolge steigen,“, sagte der Pressesprecher des Deutschen Roten Kreuzes in Sachsen, Kai Kranich. An einigen Badegewässern Sachsens unterstützten Rettungsschwimmer aus Tschechien oder Polen ihre deutschen Kollegen.

Für die Ausbildung von Rettungsschwimmern gibt es laut Kranich Wartelisten ähnlich wie bei den Schwimmkursen auch. Doch seien die Schwimmhallenzeiten für die Ausbildung noch immer „sehr begrenzt“. Die Wasserwacht konkurriere mit Sportvereinen oder auch anderen Nutzern wie Sportstudenten oder Polizeidienstanwärtern, die zunehmend Bedarf an Lehrgängen anmelden.

Tumult und Schlägereien

Auch die Sicherheit in Bädern beschäftigt den Berufsstand: In NRW gab es 2022 etwa im Duisburger Allwetterbad Walsum vermehrt Polizeieinsätze. Auch am Rande des Hagener Westfalenbades kam es zu einer Schlägerei unter Jugendlichen. Eine Streitigkeit beim Grugabad stand möglicherweise im Zusammenhang mit einer Clan-Schlägerei im August 2022.

Auch in einem Berliner Freibad brach am 04. Juni ein Tumult und eine Schlägerei aus. Die Polizei musste am Sonntagnachmittag im Sommerbad Pankow eingreifen. Zunächst stritten sich zwei Jugendgruppen gegen 17.00 Uhr. Schließlich beteiligten sich etwa 20 junge Menschen, die Situation eskalierte zu einem Handgemenge, Wachleute des Schwimmbades mussten eingreifen.

Deeskalation in Berlin

Die Bäder-Betriebe sprechen von Einzelfällen angesichts der vielen Bäder und Öffnungstage in einem langen Sommer mit Millionen Besuchern. In manchen Bädern beruhigen junge Konfliktlotsen des Projekts „Bleib cool am Pool“ an heißen Wochenenden die Gemüter in den Warteschlangen am Sprungturm, an der Rutsche und im Kinderbecken. Sie berichten, dass viele Randalierer bekannt seien, ein Hausverbot sei aber kaum zu kontrollieren, so dass es immer wieder zu Problemen mit denselben jungen Männern käme. Rund 170 Wachleute von privaten Sicherheitsfirmen sind an heißen Wochenenden in den Berliner Freibädern im Einsatz. 1,5 Millionen Euro geben die Bäder dafür pro Jahr aus.

Bäder-Fachkräfte reagieren alarmiert: „Die Wertschätzung uns gegenüber nimmt ab, der Respekt ist einfach nicht mehr so wie früher“, sagt Peter Harzheim, Präsident des BDS. Stattdessen müssten die Aufseher sich immer häufiger auch um Handgreiflichkeiten kümmern.

Kriminalstatistik in NRW

Aus der polizeilichen Kriminalstatistik für NRW geht hervor, dass in Freibädern 2022 insgesamt 848 Straftaten verübt wurden. Nur 27 davon wurden allerdings als Fälle von Gewaltkriminalität eingestuft. Im Vergleichsjahr 2019 war die Zahl mit 963 Straftaten in Freibädern noch höher, darunter waren 38 Gewalttaten.

„Freibäder sind grundsätzlich sichere Orte“, sagt DGfdB-Sprecherin von Kieter. An den meisten Betriebstagen sei es in der Mehrheit der Bäder ruhig. „Aber natürlich gibt es starke regionale Unterschiede“, sagt von Kieter.

Viele Bäder haben auch Probleme mit Müll wie achtlos weggeworfenen Kippen. Die Verschmutzungen hätten zugenommen, findet auch der BDS. Badegäste müssten hier mehr sensibilisiert werden.

Gegen weggeworfene Zigaretten

Ein Freibad in der Gemeinde Westerkappeln im Kreis Steinfurt geht in dieser Saison systematisch gegen weggeworfene Zigaretten vor. Am Eingang werden an Raucher verschließbare Blech-Aschenbecher verteilt, die diese kostenlos in der Tasche mitnehmen können. „Die Idee kam von unserem Schwimmmeister, weil er jeden Abend die Kippen aufsammeln musste“, berichtet Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer. Das Projekt sei bisher auf Zustimmung rauchender Badbesucher gestoßen.

Nicht nur im Essener Grugabad, sondern in vielen größeren Bädern sind Sicherheitskräfte von externen Firmen mittlerweile Standard. Laut einem Sprecher der Stadt Essen werden in allen Freibädern der Stadt Mitarbeiter der Sicherheitsdienste zur Hilfe geholt, je nach Andrang sind es etwa im Grugabad bis zu zehn Kräfte. Sollten Gäste wiederholt gegen die Hausordnung verstoßen, werde die Polizei dazu gerufen.

2019 ermittelte der WDR, dass unter 200 NRW-Freibädern gut ein Drittel Sicherheitskräfte einsetzte. Laut Harzheim vom BDS können diese auch am Eingang „schon ein bisschen sortieren“. Dazu wünscht er sich verstärkte Kontrollen der Polizei: „Wenn die ab und zu mal vorbeischauen, macht das schon was aus“, sagt er.

Unterstützung von Kommunen gefordert

Mehr Rückendeckung würde sich Peter Harzheim hier von den Kommunen erhoffen, zunächst einmal bei der Finanzierung der Betriebe, denn bis jetzt gelten Bäder als „freiwillige Aufgaben“. „Hier wird als erstes gespart“, kritisiert Harzheim. Aber auch bei der Schaffung von Arbeitsplätzen: „Jedes Bad sollte zumindest einen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen“, findet er. Denn auch die gebe es zu wenig.

Neben einer besseren tariflichen Bezahlung fordert er, die positiven Seiten des Berufs zu betonen, um neue Auszubildende anzulocken. Man arbeite eng mit Menschen zusammen und erlange technisches Verständnis über Wasseraufbereitung und den Anlagenbetrieb. Von den Betreibern wünscht sich Harzheim, dass diese fehlende Stellen nicht mit mangelhaft ausgebildetem Personal besetzten. Zur Not müssten die Öffnungszeiten eingeschränkt werden, fordert er. „Die Sicherheit der Gäste steht über allem.“

