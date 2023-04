Mit 1,7 Promille: Autofahrerin fragt Polizisten nach dem Weg

Kostenfrei bis 00:00 Uhr lesen

Feuerwehreinsatz

Großfeuer in Honigsee: Scheune brannte in voller Ausdehnung

In der Gemeinde Honigsee geriet am Samstagabend eine 30 Meter lange Scheune auf einem Gehöft in Brand. Acht Menschen leben dort in einem benachbarten Wohnhaus. So lief der Feuerwehr-Einsatz ab.