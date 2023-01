Freiburg: Eine Tote und eine Schwerverletzte nach Messerangriff

Wie konnten sich die Aktivistinnen und Aktivisten in Lützerath so gut verbarrikadieren?

Der Polizeieinsatz zur Räumung von Lützerath ist eine große Herausforderung für die Beamten. Barrikaden, in Häusern verschanzte Klimaschützende sowie möglicherweise Tunnelsysteme unterhalb des Dorfes – was sie vor Ort tatsächlich erwartet, ist schwer vorherzusehen. Wie konnte es so weit kommen?