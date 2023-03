﻿Ein Ort in Schockstarre: „Man denkt ja immer, solche Dinge seien ganz weit weg“

Die zwölfjährige Luise F. aus Freudenberg fiel einem Verbrechen zum Opfer. Der Tod des Mädchens löste Trauer und Fassungslosigkeit in der Kommune in NRW aus. Anwohner sind geschockt.

Freudenberg. Eine Stadt trägt Trauer: Nachdem die zwölfjährige Luise F. aus Freudenberg am Sonntagmittag tot in einem Waldstück aufgefunden wurde, herrschen in der rund 18.500 Einwohner zählenden Kommune im südlichen Nordrhein-Westfalen am Montag Trauer und Fassungslosigkeit. Das Mädchen war seit Samstagabend vermisst worden, in der Nacht und am Sonntag hatte es bis zu dem schrecklichen Fund intensive Fahndungsmaßnahmen gegeben.