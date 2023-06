Frontex: Griechenland hat Hilfsangebot kurz vor Bootsunglück ignoriert

Athen. Nach dem schweren Bootsunglück mit Hunderten toten Migranten im Mittelmeer erhebt die europäischen Grenzschutzagentur Frontex Vorwürfe gegenüber den griechischen Behörden. Demnach soll ein Hilfsangebot kurz vor dem tödlichen Unglück vor der Küste Griechenlands ignoriert worden sein, wie unter anderem die „Frankfurter Allgemeine“ am Dienstag unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Frontex habe den griechischen Behörden am Tag vor dem Unglück „zusätzliche Luftunterstützung angeboten, aber keine Antwort erhalten“, hieß es demnach von der EU-Agentur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der rund 30 Meter lange Fischkutter war am 14. Juni mit bis zu 700 Menschen an Bord in internationalen Gewässern gesunken. Es war zuletzt von Libyen aus in See gestochen und hatte Italien zum Ziel. Die große Mehrheit der Migranten riss das Boot mit sich auf den Grund des Mittelmeers, das an dieser Stelle etwa 5000 Meter tief ist. Nur 82 Leichen wurden bislang geborgen. 104 Menschen - Ägypter, Pakistaner, Syrer und Palästinenser - konnten gerettet werden. Gegen die Küstenwache gibt es Vorwürfe, den Menschen in Seenot nicht geholfen zu haben. Die griechischen Behörden weisen dies zurück.

Gesunkenes Flüchtlingsschiff: DNA-Tests sollen bei Suche nach Opfern helfen In Pakistan hoffen Familienangehörige auf ein Ende ihrer quälenden Ungewissheit. Nach einem Schiffsunglück konnten nur rund 100 Personen gerettet werden. © Quelle: Reuters

Frontex: Griechische Behörden lehnten Einsatz von Beobachtungsdrohne ab

Laut AFP teilte Frontex mit, dass die italienische Leitstelle zur Koordination der Seenotrettung ein Frontex-Flugzeug anwies, nach dem Boot zu suchen. Am Tag vor dem Unglück sei es auch entdeckt worden. „Das Flugzeug beobachtete das Fischerboot zehn Minuten lang, bevor es zum Auftanken zur Basis zurückkehren musste“, so Frontex.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Daraufhin habe die EU-Agentur den griechischen Behörden die Entsendung einer Drohne zur Beobachtung angeboten. Frontex sei jedoch angewiesen worden, die Drohne bei einer anderen Rettungsaktion einzusetzen.

Zahlreiche Festnahmen nach Bootsunglück

Neun mutmaßliche Schleuser wurden nach dem Bootsunglück in Untersuchungshaft genommen. Dies entschied ein Gericht in der griechischen Hafenstadt Kalamata vor etwa einer Woche. Den Ägyptern im Alter zwischen 20 und 40 Jahren werden Bildung einer kriminellen Vereinigung und Gefährdung auf hoher See vorgeworfen. Vermutet wird, dass sie einer international agierenden Bande angehören.

Die Anklage basiert auf Aussagen Überlebender, die die neun Männer als Besatzung des untergegangenen Fischkutters identifiziert hatten. Die Ägypter waren am Mittwoch vergangener Woche zusammen mit den 95 anderen Menschen von Bord gerettet worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Pakistan wurden im Zusammenhang mit dem Bootsunglück zudem sieben mutmaßliche Führungsmitglieder eines Schleuserrings festgenommen, wie die Polizei vergangene Woche mitteilte. 30 mutmaßliche Helfer wurden ebenfalls festgenommen.

RND/nis/dpa/AP