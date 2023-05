„Frühsommerintermezzo“ am Sonntag und Montag mit bis zu 29 Grad und Gewittern

Offenbach. In den kommenden Tagen hält der Sommer in Deutschland Einzug. „Spätestens am Sonntag wird der Großteil von uns bei 25 Grad und mehr zu T-Shirt und kurzer Hose greifen“, sagte am Samstag Adrian Leyser, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Wärme ziehen laut Wetterbericht allerdings mancherorts auch Regen und Gewitter über das Land. Am Dienstag ende das „Frühsommerintermezzo“ dann schon wieder mit kühlerer Luft.

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Prognosen im Einzelnen:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Sonntag erwarten die Meteorologen im Osten und Süden meist sonniges und trockenes Wetter und nur im Bergland einzelne Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 27 Grad. An den Küsten und in den Bergen ist es etwas kühler. Im Norden und Nordwesten fällt vormittags schauerartiger Regen. Im Verlauf des Tages gibt es im Nordwesten und Westen sowie über dem südwestdeutschen Bergland einzelne Schauer und Gewitter.

Am Montag sorgt ein Tief zunehmend für Schauer und Gewitter. Bei Höchstwerten zwischen 25 und 29 Grad wird es sommerlich warm. Vor allem im Nordwesten sind laut DWD verbreitet Regen und teils kräftige Gewitter zu erwarten. „Kleinräumig kann es dann ordentlich zur Sache gehen, mit heftigem Platzregen, Hagel und Sturmböen“, sagte Leyser. Lokal könne es zu Überflutungen und vollgelaufenen Kellern kommen. Im Osten können die Menschen sich am Montag dagegen auf Sonnenschein und sommerliche Temperaturen bis 29 Grad freuen.

Am Dienstag wechseln sich an den Küsten Sonne und Wolken ab. Ansonsten wird es weniger freundlich - der DWD erwartet viele Wolken und in einigen Gebieten schauerartigen Regen. Im Süden und im Osten sind erneut Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich. Im Süden und Osten steigen die Temperaturen maximal auf 25 Grad an, ansonsten wird es bei Höchstwerten von 16 bis 22 Grad langsam kühler.

Laut Wetterbericht zieht dann deutlich kühlere Luft über Deutschland. „Damit findet das Frühsommerintermezzo sein jähes Ende“, sagte DWD-Meteorologe Adrian Leyser.

RND/dpa