﻿Stellvertreter bei Fahrprüfungen: Staatsanwaltschaft ermittelt in 200 Verdachtsfällen

Es ist ein unglaublicher Fall gewesen, der deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt hat: Mitte Dezember warf die Staatsanwaltschaft Bückeburg einem Fahrlehrer vor, neun Führerschein-Prüflingen gegen einen vierstelligen Betrag durch eine Betrugsmasche bei der Prüfung geholfen zu haben. Die Verdächtigen täuschten die TÜV-Prüfer sowohl bei der theoretischen als auch bei der praktischen Führerscheinprüfung, indem anstatt der Prüflinge Personen als Stellvertreter bei der Prüfung erschienen. Danach gab es Durchsuchungen, unter anderem in Rinteln. Zwei Urteile sind bereits gefallen, das Ausmaß ist größer als zunächst angenommen.

Nils-Holger Dreißig, Staatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg vermeldet: „Es gibt derzeit mehr als 200 Verdachtsfälle, die überprüft werden. Es ist noch nicht bekannt, in wie vielen Fällen die Masche zum Erfolg geführt hat und eine Fahrerlaubnis erlangt worden ist. Die Datenauswertung ist nicht abgeschlossen.“ Die Ermittlungen dauern noch an. Doch die Masche könnte noch viel mehr Beteiligte haben: „Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass weitere Verdachtsfälle ermittelt werden können“, stellt Dreißig klar.

In den ersten beiden Fällen wurde bereits ein Urteil gesprochen. Die beiden Kunden der Fahrschule wurden durch ähnlich aussehende Stellvertreter bei der praktischen Fahrprüfung vertreten: „Die ersten zwei Kunden, die versucht haben, mithilfe der Gruppierung Fahrerlaubnisse durch den Einsatz von Stellvertretern zu erlangen, sind zu Geldstrafen von jeweils 90 Tagessätzen rechtskräftig verurteilt worden“, erläutert Dreißig. Wie hoch die Tagessätze sind? „Dazu kann ich keine Angaben machen, weil dies einen Rückschluss auf das Einkommen des Verurteilten erlauben würde“, erklärt der Pressesprecher.

Zur Erinnerung: Die Staatsanwaltschaft Bückeburg ermittelt wegen des Verdachtes der Fälschung beweiserheblicher Daten in einem besonders schweren Fall. Im Klartext handelt es sich dabei um digitale Urkundenfälschung. Die beschuldigten Stellvertreter trugen an den Prüfungs-Computern die persönlichen Daten der eigentlichen Fahrschüler ein. Daraufhin stellten die TÜV-Prüfer falsche Bescheinigungen aus, was ebenfalls den Verdächtigen zur Last gelegt wird: „Die Glaubhaftigkeit solcher Dokumente ist so groß, dass es strafbar ist, wenn man den Behörden (in diesem Fall dem TÜV, Anm. d. Red.) falsche Angaben macht“, erläuterte Dreißig schon zu Beginn des Jahres.

Doch die Beschuldigten schummelten auch bei der praktischen Fahrprüfungen: So erschienen ähnlich aussehende „Fahrschüler“ zur Prüfung.

Mittlerweile steht auch fest, wie die Beschuldigten den Ermittlern ins Netz gingen: „Die vier Verdächtigen wollten einer ehrlichen Fahrschülerin ihre ‚Hilfe‘ anbieten“, führt Dreißig aus. Sie habe das jedoch abgelehnt und bei der Polizei Anzeige erstattet.

Haupttatort Rinteln

Die Staatsanwaltschaft Bückeburg führt also insgesamt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Fälschung beweiserheblicher Daten in einem besonders schweren Fall, des Missbrauches von Ausweispapieren sowie der mittelbaren Falschbeurkundung gegen zunächst insgesamt 13 Beschuldigte, wie diese Zeitung Anfang Januar berichtete.

Nun stieg die Zahl also auf 200 Verdachtsfälle. Ob es sich bei den neuen Fällen um Kunden oder Komplizen handelt, dazu liegen Dreißig keine Informationen vor, wie er auf Anfrage schildert. Auch den Namen der betroffenen Fahrschule nennt er nicht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bückeburg hatte das Amtsgericht Bückeburg damals insgesamt 14 Durchsuchungsbeschlüsse erlassen, die Ende des Jahres vollstreckt wurden. Insgesamt wurden 18 Objekte in neun Orten durchsucht. Der Haupttatort war Rinteln, weitere Durchsuchungen fanden im Landkreis Hameln-Pyrmont, Nienburg sowie in der Region Hannover statt. Genauer in Hameln, Hannover und Nienburg. Alle Razzien hätten gleichzeitig stattgefunden, „damit keine Beweismittel beiseitegeschafft werden konnten“, so Dreißig. Dabei wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, das immer noch ausgewertet wird.

Dreißig betont abschließend, dass die umfangreichen Ermittlungen noch andauerten. Es wird sich zeigen, wie weit sich die Kreise um die Führerschein-Betrüger ziehen.

