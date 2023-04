23-Jähriger Ex-Angestellter tötet in einer Bank in Louisville im US-Staat Kentucky vier Menschen. Mindestens neun Menschen wurden verletzt. Gouverneur, Andy Beshear reagierte sichtlich angefasst, weil ein enger Freund des demokratischen Politikers unter den Opfern ist.

Mehrere Polizisten treffen am Tatort ein. Bei einer Schusswaffenattacke im US-Bundesstaat Kentucky sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Fünf Tote bei Schießerei in Bankgebäude in Kentucky

Louisville. Ein 23-Jähriger hat in einer Bank im US-Staat Kentucky vier Menschen getötet. Der Mann sei früher selbst bei der Bank gewesen, sagte die Polizeichefin von Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel, am Montag. Mindestens neun Menschen seien verletzt worden, unter ihnen zwei Polizisten. Auch der Schütze ist nach Angaben der Polizei tot.

Der stellvertretende Polizeichef Paul Humphrey sagte, als Beamte am Gebäude eintrafen, seien dort Schüsse gefallen. Die Polizisten hätten sich einen Schusswechsel mit dem Schützen geliefert und Schlimmeres verhindert. Der Angreifer sei ein Einzeltäter. Ob er sich selbst getötet habe oder von Polizisten tödlich getroffen wurde, müsse noch geklärt werden.

Augenzeugen und Augenzeuginnen sagten dem Fernsehsender WHAS-TV, sie hätten Schüsse in dem Gebäude gehört. Vor dem Haus waren Polizeifahrzeuge zu sehen. WHAS-Reporter berichteten, Menschen seien in Krankenwagen fortgebracht worden.

Alle, die neben wir waren, wurden getroffen – ich habe Blut an mir. Ein Augenzeuge

Ein Mann, der fliehen konnte, berichtete im Fernsehen, der Angreifer habe mit einem Gewehr in einem Konferenzraum im ersten Stock zu schießen begonnen. „Alle, die neben wir waren, wurden getroffen – ich habe Blut an mir“, sagte er und deutete auf sein Hemd. Er sei in einen Pausenraum geflüchtet und habe die Tür geschlossen.

Verletzter Polizist in kritischem Zustand

Nach Angaben der örtlichen Universitätsklinik befand sich einer der verletzten Polizisten in kritischem Zustand. Mindestens drei andere Verletzte wurden bereits wieder entlassen.

Der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, sagte, bei der Schießerei sei ein enger Freund getötet worden. Ein Zweiter liege verletzt im Krankenhaus. „Ich hoffe, er schafft es“, sagte der Demokrat. „Es ist schrecklich.“

Die Polizei war noch auf der Suche nach einem Tatmotiv. Sie untersuchte nicht nur den Tatort, sondern auch ein etwa acht Kilometer entferntes Stadtviertel. Dort waren Straßen gesperrt. Beamte und Beamtinnen befragten Anwohnende.

