Fulda: Männer sollen Hund geschlagen und mit Steinen beworfen haben

178 und 105 Euro in Dresden gefordert

Klimaaktivisten erhalten erstmals Rechnungen für Polizeieinsätze

Zum ersten Mal müssen Klimaaktivisten für von ihnen ausgelöste Polizeieinsätze bezahlen. In Dresden erhielten zwei Aktivisten bereits Rechnungen in Höhe von 105 und 178 Euro. In den nächsten Tagen werden weitere Teilnehmende Rechnungen erhalten