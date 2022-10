Kurz vor WM-Start: Australiens Nationalmannschaft kritisiert Katar

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Anstoß der umstrittenen Fußball-WM in Katar. Das australische Team hat nun ein Video veröffentlicht, in dem es das Gastgeberland kritisiert und zum „Weg der Reform“ ermahnt. Es ist das erste Mal, dass sich eines der teilnehmenden Länder in dieser Form äußert.

Knapp drei Wochen vor dem Start der Fußball-WM hat die australische Nationalmannschaft ein Statement veröffentlicht, in dem die Spieler das Gastgeberland Katar scharf kritisieren.

In dem kurzen Video, das von 16 Spielern der Socceroos begleitet wird, prangern die Fußballstars Menschenrechtsverletzungen in Katar an. Die Ausbeutung von Wanderarbeitern während des Stadionbaus sei „mit viel Leid verbunden“ und könne „nicht ignoriert werden“, heißt es. Der Verband Football Australia forderte Katar darüber hinaus auf, die gleichgeschlechtliche Ehe zu legalisieren.

Das australische Nationalteam ist die erste WM-Mannschaft, die Katar in dieser Form kritisiert. Dennoch äußern sich die Spieler unter Vorbehalt: Sie seien zwar keine Experten auf dem Gebiet, hätten aber zahlreichen NGOs und Menschenrechtsorganisationen zugehört.

Rat an Katar: „Weg der Reform“

Weiter heißt es: „Wir erkennen die erheblichen Fortschritte und Gesetzesreformen an, die in den letzten Jahren in Katar stattgefunden haben, um die Rechte der Arbeitnehmer anzuerkennen und zu schützen, und wir ermutigen alle Beteiligten, diesen Weg der Reform fortzusetzen.“

Die Kritik an der WM in Katar ist nicht neu. Seit der Vergabe der WM gab es Kritik bezüglich angeblicher Bestechung beim Vergabeverfahren, der Umweltaspekte und nicht zuletzt der Menschenrechtssituation und die Bedingungen für LGBT-Personen in dem Land. Der Emir von Katar sieht in der Kritik eine „beispiellose Kampagne“, voll von „Erfundenem und Doppelmoral“.

RND/rix