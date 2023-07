Starkoch verbietet Veganern Zutritt zu Restaurant: Tieraktivisten reagieren

Der Promikoch John Mountain will keine Veganer mehr in seinem Restaurant. Im Fyre, das sich bei der australischen Stadt Perth befindet, haben sie seit einigen Tagen keinen Zutritt mehr. „Leider haben alle Veganer aus Gründen der psychischen Gesundheit ab sofort Hausverbot“, heißt es in einem Instagram-Post vom 19. Juni. „Wir bitten um Ihr Verständnis.“

Der Entscheidung ging anscheinend ein Streit mit einer Kundin voraus, die sich über das kleine und teure Angebot veganer Gerichte beschwert haben soll. Darüber berichteten mehrere Medien, darunter die „Daily Mail“.

Mountain erhielt für das Veganerverbot Zuspruch, wurde aber auch zum Ziel radikaler Tierrechtsaktivisten. Die stürmten sein Restaurant. In einem Fernsehbeitrag des Senders 7 News ist zu sehen, wie Dutzende mit Plakaten in den Händen Parolen skandieren. Einige gehen an den Tischgästen vorbei und brüllen den Starkoch an. Die bekannte Aktivistin Tash Peterson postete den Beitrag auf Instagram. Ihr Kommentar: „Stoppt den Tier-Holocaust“.

Hunderte Fakebuchungen

Außerdem haben Menschen offenbar Tische reserviert, ohne zu erscheinen. „Wir hatten Hunderte Fakebuchungen“, sagte John Mountain im Podcast „Youth Jam“. Nachdem der Koch sich zuvor immer sehr kämpferisch und unbeeindruckt von den Aktionen gezeigt hatte, gab er darin zu, dass ihn die Situation doch belastet.

Sogar seine Beziehung sei infolgedessen zu Ende gegangen. „Das ist sehr traurig“, sagte Mountain. „Meine Partnerin kam damit nicht klar und brach immer wieder zusammen.“

