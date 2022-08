Mann schüttelt Snackautomat mit Gabelstapler – weil die Schokolade hängen blieb

Manchmal muss es Nervennahrung sein. Das hat sich wohl auch ein Staplerfahrer am Münchner Flughafen gedacht, als er Schokolade an einem Snackautomaten kaufen wollte. Blöd: Das ersehnte Produkt blieb stecken. Kurzerhand fuhr der Mann mit den Zinken seines Gabelstaplers unter den Automaten und schüttelte ihn – was nicht ohne Folgen blieb.