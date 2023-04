Der Kaufhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof will 47 Läden schließen. Die Gewerkschaft will sich wehren.

Verdi kündigt für Samstag Streiks in Galeria-Filialen an

Frankfurt/Main. Aus Protest gegen den harten Sanierungskurs beim insolventen Kaufhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof werden am Samstag in mehreren Filialen Warnstreiks erwartet. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten an fünf Standorten in Hessen zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Sie ließ zunächst offen, ob zudem Häuser in anderen Bundesländer betroffen sind. In Gelsenkirchen ist eine Demonstration von Galeria-Mitarbeitern geplant.

Ein Sanierungsplan für den Konzern, den die Gläubiger Ende März gebilligt haben, sieht bundesweit die Schließung von 47 Filialen vor. Rund 4000 Arbeitsplätze dürften dadurch verloren gehen. Der Vorstand des Konzerns hat vor Arbeitsniederlegungen gewarnt. Sie wären „offensichtlich rechtswidrig und drohen ruinöse Schäden zu verursachen“, heißt es in einem Schreiben an die Verdi-Spitze, das dem „Business Indider“ vorlag.

RND/dpa

