﻿Leipziger Kinder wegen PR‑Aktion nach Kaufhaus benannt: Wie lebt es sich mit dem Vornamen „Galeria“?

Fliegende Motorräder und Schrott, der zu Gold wird: Die Ehrlich Brothers entführten ihre 5000 Gäste am Freitagabend in der Wunderino-Arena in eine Welt voller Magie. Mit der Show „Dream and Fly“ treten sie auch noch am Sonnabend in Kiel auf. Im Gepäck haben sie große Illusionen und spannende Tricks.