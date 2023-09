﻿Entlaufene Galloways: Unbekannte sabotieren Einfangaktion und befreien Tiere wieder

Seit Monaten schwelt in Niedersachsen ein Streit zwischen einem Rinderzüchter und dem Landkreis Göttingen: Die Behörden wollen dem Landwirt seine Tiere wegnehmen. Doch zunächst müssen sie die rund 70 Tiere einfangen – denn die sind auf der Flucht.

Gleichen. Unbekannte haben am Donnerstagabend offenbar das Einfangen der entlaufenen Gallowayrinder in der Gemeinde Gleichen sabotiert. Mehrere Personen hätten den Elektrozaun, in dem 18 Tiere zuvor eingefangen worden waren, durchtrennt, wie der Landkreis Göttingen am Freitagnachmittag mitteilte.