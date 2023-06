„Gipfelkreuz weg“: Tiroler Bergspitze bricht ab und rauscht in die Tiefe

Gigantische Gesteinsmassen sind von einem Berg im Silvrettagebirge in den österreichischen Alpen abgerutscht. An der Nordwestflanke am Südlichen Fluchthorn im Gemeindegebiet von Galtür spielten sich am Sonntagnachmittag beklemmende Szenen ab: Binnen weniger Minuten sind die Gesteinsmassen abgerutscht. Im Berg klafft nun eine große Lücke.

Der Landesgeologe Thomas Figl bestätigte den gigantischen Bergsturz gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“. Der Chef der Galtürer Bergrettung, Christian Walter, sprach gegenüber der Zeitung von einem „enormen Ereignis“. Es gebe keinen Südgipfel mehr. „Der ist weg, auch das Gipfelkreuz“, so der Bergretter.

Grünen-Politiker macht Klimawandel für Bergrutsch verantwortlich

Der Felssturz sei in einer Höhe von etwa 3400 Metern passiert, so der Bergretter. Von dort aus seien die Gesteinsmassen über 1000 Meter über ein Bachbett in die Tiefe gedonnert. Bisher habe es keine Meldungen über Verletzte gegeben. Am Abend habe dies auch die Polizei nach Erkundung der Abrutschstelle bestätigt. Eine Bergwanderhütte, die sich in der Nähe des Abrutschortes befinde, sei momentan noch geschlossen.

Der österreichische Grünen-Politiker und Umweltaktivist Gebi Mair postete die Videos von dem Gesteinsrutsch sowie der anschließenden Erkundung des Gebiets via Twitter. In seinem Post macht er das Abschmelzen der Permafrostböden, das durch den Klimawandel beschleunigt wird, für den Abbruch des Gipfels verantwortlich.

