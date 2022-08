Dass der Preis für Gas steigen wird, hatte Inge-Maria Noack erwartet. Doch als die 77-Jährige aus Leipzig jetzt über die neuen Abschlagszahlungen für ihr Haus informiert wurde, war sie schockiert.

Leipzig. Seit Wochen wird darüber spekuliert, wie viel Geld Erdgas Verbraucherinnen und Verbraucher ab Herbst kosten wird. Jetzt hat der erste Versorger aus Leipzig seine Kundinnen und Kunden über die Höhe ihrer künftigen Abschlagszahlungen informiert: Das Unternehmen Mitgas hebt seine Preise demnach um fast 500 Prozent an. Eine Rentnerin in Leipzig muss deshalb für ihr Eigenheim ab dem 1. Oktober 1385 Euro zahlen – pro Monat!

Das Schreiben von ihrem Erdgasversorger Mitgas, das Inge-Maria Noack (77) am Dienstag in ihrem Briefkasten fand, begann so: „Heute informieren wir Sie über die Entwicklung der Erdgaspreise. Wie Sie in den Medien verfolgen konnten, herrscht an den Energiebeschaffungsmärkten derzeit eine außerordentliche Preissituation. Geänderte Beschaffungs- und Vertriebskosten sowie die Erhöhung des CO2-Preises wirken sich auf unsere Preiskalkulation aus.“ Deshalb passe Mitgas zum 1. Oktober die Preise an.