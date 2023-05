﻿Neue Bilder von Gasexplosion auf Rügen zeigen das Ausmaß der Zerstörung

Im Norden der Insel Rügen hat es am Freitagmorgen einen lauten Knall gegeben. Offenbar war eine Gasheizung explodiert. Ein Ferienhaus wurde zerstört, zwei weitere Häuser brannten. Fast 20 Gebäude sind beschädigt, dazu auch mehrere Autos. Die OZ berichtet im Liveticker – mit Video und aktuellen Bildern.

Putgarten. Nach einer Explosion ist in Putgarten im Norden der Insel Rügen am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen und hat mehrere Häuser zerstört. Wie erste Ermittlungen der Polizei ergaben, explodierte vermutlich eine Gasheizung in einem zu der Zeit unbewohnten Ferienhaus.