Gefährdung des Kindeswohls: Leitung eines Brandenburger Kindergartens gekündigt

Gastronom erfährt Hass und Hetze nach Kanzlerbesuch in Rathenow

Bundeskanzler Olaf Scholz war in der vergangenen Woche zu einem Bürgergespräch im brandenburgischen Rathenow. Der Gastronom, in dessen Restaurant die Veranstaltung stattfand, muss seitdem eine Hetzkampagne in sozialen Medien ertragen.