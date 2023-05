Geldstrafe: Mann rasiert sich “Z” in die Haare und zeigt sich der Polizei

Augsburg. Weil er Polizisten demonstrativ das russische Kriegssymbol „Z“ gezeigt hatte, ist ein Mann am Mittwoch zu einer Geldstrafe von 2250 Euro verurteilt worden. Der 42-Jährige hatte sich das Zeichen in die Haare rasiert. In Augsburg war er dann an einem Polizeiwagen vorbeigelaufen und hatte sich die Mütze abgezogen, damit die Beamten das „Z“ sehen können. Zudem zeigte er auf den am Hinterkopf erkennbaren Buchstaben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das „Z“ stellt das Symbol der russischen Kriegsführung dar und steht beispielsweise auf den Panzern, mit denen Russland völkerrechtswidrig die Ukraine angegriffen hat. Der Buchstabe steht für die Parole „Za Pobedu“ (Auf den Sieg).

Wie ein Sprecher des Augsburger Amtsgerichts berichtete, wurde das Urteil gegen den Mann sofort rechtskräftig. Der Angeklagte hatte wegen seiner Aktion zunächst einen Strafbefehl wegen Belohnung und Billigung von Straftaten bekommen. Da er gegen den Strafbefehl über 90 Tagessätze Einspruch eingelegt hatte, wurde der Fall öffentlich verhandelt. In dem Prozess wurde der Mann dann sogar zu 150 Tagessätzen verurteilt, die Höhe blieb mit jeweils 15 Euro aber gering.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa