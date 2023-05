Polizei räumt wegen anonymer Drohung Schulkomplex in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Die Polizei hat einen Schulkomplex in Gelsenkirchen nach einer anonymen Drohung am Mittwoch geräumt. Zahlreiche Einsatzkräfte waren bis zum frühen Nachmittag vor Ort, berichtete ein Polizeisprecher. Wer hinter der Drohung steckte, war zunächst unklar. „Wir wissen nicht, wer der oder die Täter sind.“ Die Polizei habe die Drohung ernst genommen und daher mit einem größeren Aufgebot die Räumung der Gesamtschule und der Grundschule durchgeführt. Einige Stunden nach Einsatzbeginn hieß es: „Die Sicherheit ist wieder hergestellt.“ Der Schulbetrieb könne am Donnerstag wieder regulär starten.

Auch Polizeibeamte nutzten die Begrifflichkeit „Amok“

„Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler und der Lehrerschaft hat oberste Priorität“, betonte der Sprecher. Daher hätten alle Personen den Komplex verlassen müssen. Niemand sei zu Schaden gekommen. Wie viele Personen genau von der Räumung betroffen waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Alles sei „geordnet und sehr ruhig“ verlaufen, das Sicherheitskonzept „voll aufgegangen“.

Mehrere Medien berichteten über eine Amok-Drohung. Die Polizei sprach hingegen von einer anonymen Drohung. Eine Amok-Lage habe zu keiner Zeit bestanden, sagte der Polizeisprecher. Ganz zu Beginn des Einsatzes sei allerdings aus der Schüler- oder Lehrerschaft und wohl auch von eingesetzten Polizeibeamten vor Ort „die Begrifflichkeit Amok“ verwendet worden. Die polizeiliche Lagebewertung sei aber eindeutig: Man gehe von einer anonymen Drohung und einer vorübergehenden Bedrohungslage aus, die nach wenigen Stunden aufgelöst werden konnte.

Drohung taucht in sozialen Netzwerken auf

Die Hintergründe des Vorfalls waren aber noch offen. „Wir versuchen der Person habhaft zu werden, die diese Drohung an die Öffentlichkeit gebracht hat“, sagte der Polizeisprecher. Es könne sich auch um mehrere Personen handeln. „Das alles wird Gegenstand der Ermittlungen sein.“ Ob Verdächtige auch im Umfeld der Schülerschaft vermutet werden, wurde nicht mitgeteilt. Die Drohung sei in den sozialen Medien aufgetaucht - wann genau und wo genau, werde untersucht. Für die Polizei habe der Einsatz am Vormittag begonnen.

Laut „Bild“ sollten am Mittwoch Abi-Klausuren geschrieben werden. Die Gesamtschule war nicht zu erreichen. Eltern der Grundschule sollten ihre Kinder an einer bestimmten Stelle abholen. Bereits im Januar kam es in Gelsenkirchen nach einer Schulevakuierung.

