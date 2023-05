Entlassene Polizei-Dozentin bedankt sich für Unterstützung und Jobangebote

"Psychischer Ausnahmezustand"

Bewaffneter Mann verschanzt sich mit Neffe in Wohnung - SEK im Einsatz

In Nierstein in Rheinland-Pfalz läuft ein Großeinsatz der Polizei: Dort hat sich ein 31-Jähriger mit einem Messer in einer Wohnung verschanzt. In der Wohnung soll auch der 14-jährige Neffe des Mannes sein.