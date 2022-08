Dürre auf den Feldern – Bauern warnen vor Ernteeinbußen

Den Landwirten machen Hitze und Trockenheit zu schaffen. In Baden-Württemberg warnen die Bauern jetzt davor, dass die Felder vertrocknen - vieles muss aufwendig bewässert werden und ausreichend Regen ist nicht in Sicht. Die Ernte ist in großer Gefahr, so Landesbauernpräsident Joachim Rukwied.