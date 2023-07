Pride Fest in Tiflis nach Angriff von Tausenden Gegnern abgebrochen

Das Pride Fest in der georgischen Hauptstadt Tiflis ist nach einem Angriff von Schwulengegnern abgebrochen worden. Reporter der Nachrichtenagentur AP beobachteten, wie mehrere hundert Menschen am Samstag in das Veranstaltungsgelände strömten, auf der Bühne randalierten, Brände legten und die Bar plünderten. Der stellvertretende georgische Innenminister Alexandre Darachwelidse sagte, die Teilnehmer des Pride Fests seien in Sicherheit gebracht worden.

Nach Berichten georgischer Medien waren rund 5000 Menschen teils mit georgischen Flaggen und orthodoxen Ikonen in den Händen zu der Feier in einem Park in Tiflis marschiert. Darachwelidse sagte, die Polizei habe versucht, die Menge aufzuhalten, es sei ihr aber nicht gelungen. Die Organisatoren kritisierten hingegen, dass die Polizei nicht energisch genug vorgegangen sei.

In der mehrheitlich christlich-orthodoxen Ex-Sowjetrepublik Georgien kommt es immer wieder zu Angriffen auf Events von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen sowie queeren Menschen.

RND/AP