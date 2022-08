Tödliche Schüsse nahe Schwulen-Bar in Oslo: mutmaßlicher Angreifer bleibt in U-Haft

Ende Juni schießt ein Mann in der Nähe einer Schwulen-Bar in Oslo um sich. Er tötet zwei Menschen, 21 weitere werden verletzt. Die kommenden zwei Wochen verbringt er in Isolation, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.