Kolumbien: Dieses Wunder hat auch eine politische Dimension

Rio de Janeiro. Als Lesly (13) und ihr drei kleinen Geschwister im Alter von 9, 4 und einem Jahr nach 40 Tagen Suche im kolumbianischen Regenwald gefunden waren, sind sie zu schwach, um ihre Köpfe in die Kamera zu halten. Einer der Soldaten, der bei der Rettung dabei war, hält mit seinen beiden Händen das Gesicht in Richtung Kamera. Keines der geschwächten Kinder lächelt. Es ist der erste Moment seit dem aus den Kindern Objekte werden, die von nun der Öffentlichkeit gehören. Einige Redaktionen verpixeln die Bilder der ausgemergelten Gesichter, andere zeigen sie ungeschützt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinter den Kulissen hat die zweite Jagd begonnen. Indigene Kinder, die im Regenwald überleben, das ist im heutigen Zeitgeist eine Steilvorlage für die Streaming-Dienste, die Doku-Serien mit mal weniger, mal mehr historischer Wahrheit in Rekordzeit produzieren. Das Rennen ist eröffnet, wer bekommt den Zuschlag: Wer die Klickzahlen auf den Portalen weltweit vergleicht, erkennt sofort: Diese Geschichte hat ein enormes ökonomischen Potential, bis hin zum Suchhund „Wilson“, dem Retter, der inzwischen selbst in der Wildnis verschollen ist und seine eigene Geschichte schreibt.

Öffentliches Spektakel

„Eine Freude für das ganze Land. Die vier Kinder, die vor 40 Tagen im kolumbianischen Dschungel verloren gingen, wurden lebend gefunden“, twitterte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro am Freitag und löste damit weltweites Interesse aus. Mehr als neun Millionen Menschen haben seinen Tweet bis Sonntag gelesen. Petro samt seiner Familie und Verteidigungsminister Iván Velásquez drängten am Wochenende mit eigenen Kameras und Begleitpersonal ins Krankenhauszimmer der vier geretteten Kinder in einem Militärhospital in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota. Für Privatsphäre war da erstmal kein Platz. „Die Kinder erholen sich. Sie nehmen Flüssigkeit zu sich. Aber sie können noch keine Nahrung aufnehmen“, sagte Velásquez nach dem Besuch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kolumbien: Vier Kinder nach 40 Tagen lebend im Dschungel gefunden Über einen Monat nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs im kolumbianischen Regenwald sind vier überlebende Kinder aus dem Dschungel gerettet worden. © Quelle: Reuters

Die Rettung der Kinder hat eine emotionale und eine politische Dimension. Emotional, weil nur schwer bis gar nicht nachvollziehbar ist, wie sich Kinder fühlen, die aus einem Flugzeug klettern, und die Leiche der eigenen Mutter und des abgestürzten Piloten zurücklassen müssen. Und dann von der Stimme der Großmutter, die über die Lautsprecher der Militärs durch den Dschungel schallt, geleitet werden. 40 Tage allein im Dschungel überleben – das schaffen nur indigene Kinder mit einer besonderen Nähe und Wissen zur Natur. Ihre Reise zum Vater, auf der Flucht vor linksextremen Guerillabanden, hatte das Drama erst ausgelöst. Auf diesem Flug war die Reisegruppe abgestürzt.

Petro will Konflikte im Land friedlich beenden

Aber da ist auch eine politische Dimension: Das Land, immer noch in zahlreiche kriegerische Konflikte über Territorien und Macht im Drogenhandel verwickelt, hat gesehen, was möglich ist, wenn das Militär und indigene Bevölkerung zusammenarbeiten. Gerade erst wurde Kolumbien von einer besonders abscheulichen Bluttat erschüttert: Vier junge Indigene, von der FARC-Guerilla an die Waffen gezwungen, flohen nach ihrer Zwangsrekrutierung in den Dschungel. Und wurden dort von der Guerilla zur Strafe hingerichtet. Wenige Wochen zuvor wurden acht Soldaten im Schlaf von der ELN-Guerilla, der größten Guerillagruppierung, getötet. Immer wieder ermorden rechtsextreme und linksextreme Gruppen Umweltaktivisten, Menschenrechtsverteidiger oder indigene Aktivisten.

Der erste linke Präsident Gustavo Petro, der Ende dieser Woche nach Berlin kommt, braucht deshalb dringend Erfolge für sein ebenso mutiges wie riskantes Konzept des „totalen Friedens“ (Paz total). Mutig, weil es darauf abzielt auf dem Verhandlungsweg alle bewaffneten Konflikte und Auseinandersetzungen im Land zu beenden. Riskant, weil einige Gruppen versuchen, die Zurückhaltung des Militärs während der Friedensverhandlungen zum Ausbau ihrer Macht regional vor Ort zu nutzen. Die immer noch anhaltende Gewalt wird in erster Linie gespeist von der weltweiten Nachfrage nach Kokain und den Milliarden Gewinnen, die dieses erbarmungslose Geschäft abwirft. „Der Drogenhandel ist immer in allen bewaffneten Gruppen präsent“, sagt Leonardo Gonzalez, Koordinator der Menschenrechtsorganisation INDEPAZ, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Kinder als Hoffnungsträger

Petro konnte am Wochenende einen mehrmonatigen Waffenstillstand mit der ELN-Guerilla verkünden. Die Rebellen kündigten allerdings an auf ihre Praxis von Entführungen und Lösegelderpressungen nicht verzichten zu wollen. Ein Waffenstillstand light sozusagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Fall der Kinder ist in dieser Phase ein Zeichen der Hoffnung, dass es auch anders geht. Dass, wenn die gesellschaftlichen Gruppen miteinander und nicht gegeneinander arbeiten, das Land eine echte Chance hat. Vielleicht haben die vier kleinen Kinder mit ihrem Überlebenskampf viel mehr erreicht, als das jetzt schon erkennbar ist. Auch deshalb haben sie es verdient, sie erst einmal in Ruhe zu lassen. Auf dem Flug nach Bogota im Militärflugzeug sollen sie ganz leise gesprochen haben. Zeit um die Trauer um die tote Mutter zu verarbeiten und wieder neue Freude am Leben zu finden. Bleibt Hoffnung, dass Politik und Medien ihnen diese Ruhe und die Chance auf einen Neuanfang lassen.