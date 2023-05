Mitarbeiterin geht Kaffee trinken und wird fristlos gekündigt

Der Fall Schweiger

Fehlverhalten von machtbesessenen Regisseuren ist in der Kinogeschichte keine Seltenheit. Nun aber werden in einem „Spiegel“-Artikel ausgerechnet Deutschlands Erfolgsfilmemacher Til Schweiger Entgleisungen am Set zur Last gelegt. Die Branche ist in heller Aufregung und fragt sich: Wie schwer wiegen die Vorwürfe?