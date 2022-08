Gericht verurteilt Querdenker wegen Mordaufrufen im Netz

Weiden. Das Amtsgericht Weiden hat einen Querdenker zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten und einer Zahlung von 1.200 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung verurteilt. Der 63-Jährige hatte Hasskommentare in seiner Facebook-Gruppe „Der grüne Schrei“ nicht gelöscht, wie ein Gerichtssprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Mittwoch sagte. Darunter sollen sich auch Mordaufrufe gegen Geflüchtete und namentlich genannte Politiker befunden haben.

Die Anklage lautete laut Gericht auf Beihilfe zur Aufforderung von Straftaten in 34 Fällen, davon in 17 Fällen mit Beihilfe zur Volksverhetzung. Der 63-Jährige ist den Angaben zufolge in den vergangenen Jahren als Querdenker und Organisator von Anti-Corona-Demonstrationen sowie als Klimawandel-Leugner aufgetreten.

RND/epd