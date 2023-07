﻿﻿„Wurde am helllichten Tage als ‘scheiß Zecke‘ beschimpft“: Lehrer verlassen Brandenburger Schule

Burg (Spreewald). Die Lehrer Max Teske und Laura Nickel zeigten Zivilcourage und prangerten rechte Vorfälle an ihrer Schule in Brandenburg an. Jetzt verlassen beide zum neuen Schuljahr die Gesamt­schule in Burg (Spreewald). Im Interview erzählt Teske, wie es so weit kommen konnte und was er sich vom Brandenburger Bildungsministerium gewünscht hätte.

Herr Teske, am Mittwoch klebten überall in Burg Sticker mit Ihrem Konterfei und dem Schriftzug „Pisst euch nach Berl*in“. Was haben Sie gedacht, als Sie das gesehen haben?

Max Teske: Ich bin morgens zur Schule gefahren und habe die Aufkleber erst gar nicht wahrgenommen, bis mich eine Schülerin darauf aufmerksam gemacht hat. Ich war total geschockt. Auf einmal ist man eine Zielscheibe. Am selben Tag ist ein Instagram-Post veröffentlicht worden, in dem zur Jagd auf mich und meine Kollegin aufgerufen wurde. Das ist schon eine Hausnummer.

Fühlen Sie sich in Burg noch sicher?

Seit diesem Instagram-Post wurden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Wir sind im engen Austausch mit den Sicherheitsbehörden, die machen wirklich einen guten Job. Jetzt fährt mehrmals am Tag ein Streifenwagen an meinem Wohnort vorbei. Ich fühle mich dadurch sicherer. Gleichzeitig fühlt es sich falsch an, dass ich beschützt werden muss, weil ich unsere Demokratie verteidige. Ich habe hier wirklich gerne gelebt und finde es schade, dass ich jetzt gehen muss.

Sie haben mit Ihrer Kollegin Laura Nickel Ende April in einem Brandbrief auf rechtsextreme Vorfälle an Ihrer Schule aufmerksam gemacht. Der Brief hat ein bundesweites Medienecho ausgelöst. Wie waren die Reaktionen vor Ort?

Sehr unterschiedlich. Wir haben ermutigende Mails von Eltern bekommen, die uns bestärkt haben und froh waren, dass endlich mal jemand das Problem anspricht. Aber es gab einen Elternbrief, in dem unsere Entlassung gefordert wurde, weil wir unsere „Ideologie“ in die Schule getragen hätten. Ich habe auch Anfeindungen auf offener Straße erlebt. Auf dem Weg zum Supermarkt wurde ich am helllichten Tag von zwei voll tätowierten muskulösen Männern angebrüllt und als „scheiß Zecke“ beschimpft. Ich solle mich aus Burg „verpissen“.

Max Teske fordert verpflichtende Fortbildungen für Lehrer

Und wie war die Reaktion in der Schülerschaft?

Dazu kann ich nichts sagen. Ich habe ein Schreiben vom Schulamt bekommen, in dem es mir mit einer Abmahnung droht, wenn ich weiter über schulinterne Vorfälle spreche.

Dann können Sie auch nichts zu den Reaktionen im Kollegium sagen?

Nein, leider nicht.

Das zuständige Schulamt in Cottbus und das Bildungsministerium haben immer beteuert, genug getan zu haben und Ihnen Gespräche angeboten zu haben. Was ist schiefgelaufen?

Ich habe eine klare Haltung vermisst. Niemand hat sich vor uns gestellt, und ganz offen gesagt, dass sie uns unterstützen und alles Mögliche dafür tun werden, dass Rechtsextremismus keinen Platz an Schulen hat. Stattdessen gab es zahlreiche Lippenbekenntnisse. Aber das reicht nicht aus.

Was braucht es denn, um gegen Rechtsextremismus an Schulen vorzugehen?

Wir brauchen verpflichtende Fortbildungen für Lehrer. Sie müssen wissen, wie man zum Beispiel rechte Symbole oder Äußerungen erkennt, wie man damit umgeht und wie man Opfer von Rassismus und Rechtsextremismus schützt. Gleichzeitig brauchen wir Demokratiebildung in den Schulen – und zwar jetzt. Dafür muss notfalls mal der Sportunterricht ausfallen.

Wie bringt man rechten Jugendlichen Demokratie bei?

Wie bringt man Kindern die Demokratie nahe, wenn sie in einem rechten Elternhaus aufwachsen?

Das ist die Herausforderung. Wenn ein Schüler provoziert, vielleicht auch mit rechter Symbolik oder Äußerungen, müssen wir Pädagogen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen mit den Schülern ins Gespräch kommen und sie im besten Fall von demokratischen Werten überzeugen. Das ist natürlich schwierig, wenn die Eltern sich da einmischen – oder junge Menschen beim Fußball in den Fanblocks von Energie Cottbus von Neonazis angeworben werden. Da ist man häufig machtlos.

Sie sind in Cottbus geboren und in Spremberg zur Schule gegangen. Hatten Sie damals auch Ärger mit Rechtsextremismus?

Es ist traurig, aber in den vergangenen 15 Jahren hat sich eigentlich nichts verändert. Ich hatte damals lange Haare und trug politische Buttons auf der Jacke, war eher links einzuordnen. Deshalb wurde ich häufig von rechten Mitschülern verprügelt. Spremberg war damals einschlägig bekannt für eine starke rechte Szene. Es gab dort wenig Gegenkultur. Da stand man manchmal wirklich allein da.

„Es sind viele und sie sind verdammt laut“

Ist das ein Südbrandenburger Phänomen?

Rechtsextremismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber in Südbrandenburg sind die Rechten in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sie haben sich hier ein enges wirtschaftliches Netzwerk aufgebaut. Sie sind nicht in der Mehrheit, wie sie gerne behaupten. Aber es sind viele und sie sind verdammt laut. Die AfD ist hier sehr präsent, bietet ständig Kundgebungen oder Bürgerdialoge an. Von den anderen Parteien bekommt man wenig mit. Hinzu kommt, dass man viele Rechte einfach gewähren lässt. Es dauert mitunter fünf Jahre, bis rechte Straftaten vor Gericht kommen – das dauert viel zu lange.

Sie wurden von vielen in der Region als „Nestbeschmutzer“ bezeichnet, weil Sie das Thema so offen angesprochen haben.

Es kann sein, dass jetzt weniger Touristen in den Spreewald kommen, weil sie sich Sorgen um die eigene Sicherheit machen. Aber ganz ehrlich: Es bringt nichts, das Problem wegzulächeln und zu ignorieren. Wir müssen uns damit aktiv auseinandersetzen. Der Spreewald lockt jedes Jahr viele Touristen an – auch ausländische. Wie sollen die sich hier wohlfühlen, wenn das erste Restaurant in Burg, das „Deutsche Haus“, von einem Rechtsextremisten geführt wird?

Warum sind Sie eigentlich Lehrer geworden?

Ich finde, es ist eine wichtige Aufgabe. Wir begleiten junge Menschen beim Erwachsenwerden, vermitteln ihnen Wissen und formen sie. Wir Lehrer haben eine große Verantwortung. Wir haben einen Eid abgelegt und auf das Grundgesetz geschworen. Unsere Aufgabe ist es, die Schüler zu wehrhaften Demokraten zu formen. Deshalb brauchen wir engagierte Lehrer, die sich mit Rechtsextremismus auseinandersetzen und Schülern demokratische Werte vermitteln.

Dieser Artikel ist zunächst in der Märkischen Allgemeinen Zeitung erschienen.