﻿Ohne Ticket durch die Sicherheitskontrolle: So funktioniert die Gesichtserkennung am BER

Schönefeld. Der Flughafen BER beginnt mit der Einführung von Gesichtserkennungs-Technologie: Business- und Vielflieger der Lufthansa können künftig den Sicherheitsbereich ohne Zücken der Bordkarte betreten. Dazu können sie sich an einem Einlass in der Haupthalle Flughafens vor eine Kamera stellen. Die scannt dann die Gesichtszüge und öffnet die Schranke, wenn die biometrischen Daten mit denen übereinstimmt, die zuvor in einer App gespeichert und verifiziert wurden.

Die separate Spur mit Kamera-Schleuse wurde am Dienstag im Terminal 1 vorgestellt. Der BER arbeitet dabei mit der Lufthansa und dem Technologiepartner FastID zusammen.

Vorerst kann nur ein kleiner Kundenkreis von Business-Passagieren das Angebot nutzen

Das Angebot ist freiwillig und richtet sich während einer Pilotphase nur an bestimmte Kunden („Hon-Circle Member“ und „Senatoren“) der Lufthansa-Gruppe, zu der auch Eurowings, Swiss, Austrian Airlines und Brussels Airlines gehören – der Konzern ist für rund ein Drittel des Flugverkehrs am BER verantwortlich. „Die Reisenden, die oft Koffer dabei haben, müssen nicht mehr umständlich nach ihrem Handy und ihrer Bordkarte suchen“, sagt Thomas Hoff Andersson, Geschäftsführer am BER.

Die Anmeldung per App nehme nur etwa eine Minute in Anspruch, verspricht der Flughafenmanager. Fluggäste müssen einen Ausweis hochladen, damit die Daten dann mit dem am Flughafen gemachten Bild abgeglichen werden können. Nach dem Flug werden die Daten gelöscht und bleiben laut Flughafenmanager Hoff Andersson nur in der App der Passagiere.

Diese besonders strenge Form der Daten-Souveränität der Kunden sei noch auf keinem anderen Flughafen weltweit zu finden, so Hoff Andersson. Andere Passagiere am BER, die in der Nähe der Kamera vorbeigehen, seien nicht von der Biometrie-Erfassung betroffen, sagte Hoff Andersson. Das Bild der Kamera sei aus Datenschutzgründen unscharf, wenn kein Kunde sich direkt davorstelle.

Den Aspekt der Datensicherheit betont auch der Chef des Technologieunternehmens FastID, welches das System betreibt. „Die Daten sind in Ihrem eigenen Handy“, so Manager Albert van Veen. Das Projekt am BER öffne den Weg in eine „neue Ära der Identitätskontrolle im Reiseverkehr – eine Ära, die vollständig dezentralisiert ist und Einzelpersonen die Kontrolle über ihre eigenen Daten gibt.“ Sicherer als eine Zugangskontrolle per Bordkarte sei die Biometrie außerdem. Schließlich könne man Bordkarten weitergeben, ein Gesicht aber sei einzigartig, so van Veen.

Biometrische Daten an sich werden schon an anderen Flughäfen zur Identifizierung genutzt, etwa in Frankfurt (Main) und München – und bei der Einreise in die USA. Laut Flughafengesellschaft hat sich bei Versuchen herausgestellt, dass die Kamera Personen auch mit Gesichtsmaske erkennt.

Selbstbedienungs-Terminals sollen auch Kameras erhalten

Laut Flughafenmanagement soll die Technologie in den kommenden drei Monaten auch an einigen der 120 Selbstbedienungs-Terminals im BER installiert werden, an denen Reisende verschiedener Fluggesellschaften seit einiger Zeit Kofferschilder und Bordkarten ausdrucken können. Nach und nach sollen andere Airlines sich anschließen.

Der Flughafen betrachtet das Biometrie-Projekt als wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer Digitalisierung und Beschleunigung der Abfertigungsprozesse. Ende August 2022 hatte der Airport die Möglichkeit eingeführt, dass Passagiere für die Sicherheitskontrollen Zeitfenster buchen können (Projekt „Runway“). Mittlerweile ist das Angebot 750.000 Mal in Anspruch genommen worden. So können die Reisenden ihre Zeit am Flughafen besser planen – und der BER kann im Gegenzug vermeiden, dass sich zu bestimmten Zeiten lange Schlangen bilden. Das hatte vor zwei Jahren zu einigem Chaos geführt.

BER will einer der digital fortschrittlichsten Flughäfen der Welt werden

„Wir wollen den Passagieren die Reise so angenehm wie möglich machen“, sagte Lufthansa-Managerin Heike Birlenbach. Dazu gehörten berührungslose Angebote. Künftig solle auch die Lufthansa-Lounge per Gesichtskontrolle zugänglich sein. Selbst am Abfluggate soll laut BER-Management in absehbarer Zeit ein Gesichtsscan reichen, um den Zugang zum Flugzeug zu erlauben.

Auf längere Sicht sollen laut BER-Management weitere Airlines und weniger privilegierte Passagiergruppen berührungsarm einchecken können. Perspektivisch wolle man auch Bodyscanner anschaffen, die Passagiere praktisch beim „Durchlaufen“ einer solchen Schleuse auf Gegenstände absuchten, sagt BER-Manager Hoff-Andersson.

Das Wühlen nach Fläschchen und dergleichen im Gepäck habe dann ein Ende. Die Zulassung dieser Geräte sei aber noch nicht komplett. Der BER jedenfalls wolle weitere Schritte unternehmen, um „einer der digital neugierigsten und ehrgeizigsten Flughäfen der Welt“ zu werden, so Hoff Andersson.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.