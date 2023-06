﻿Gewalt im Amateurfußball: Als Nummer 11 zuschlug

Die 90. Minute im Duell des 1. Rödelheimer FC 02 II gegen die TSG 51 Frankfurt II in der Kreisliga C läuft. Der Tabellenführer führt gegen den Fünftplatzierten mit 3:2 kurz vor dem Abpfiff. Ein hitziges Spiel. Die TSG 51 ist im Angriff, die Nummer 11 läuft im Strafraum an, doch Schiedsrichter Dragan Vojvodanovic entscheidet auf Abseits. Er sieht die 11 noch auf sich zulaufen. Ein Schlag trifft ihn am linken Ohr. Vojvodanovic dreht sich um, die zweite Faust landet in seinem Gesicht.

Einige Wochen ist das nun her, doch für Dragan Vojvodanovic ist die Situation immer noch präsent. „Unglaublich“, sagt er dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). Es war der 27. Spieltag, doch schon als er den Platz im Frankfurter Stadtteil Rödelheim erreichte, sei eine „komische Stimmung“ gewesen. Im Oktober ist der ehemalige Amateurfußballer Vojvodanovic zehn Jahre Schiedsrichter. Nie kam es zu Vorfällen. Bis zu jenem 16. April 2023.

Aggressives Spiel: Die Nummer 11 bekam schon in der dritten Minute Gelb

Die TSG 51 Frankfurt II stand unter Beobachtung. Ein Spieler war zuvor handgreiflich geworden, wurde ausgeschlossen. „Wir hatten nach diesem Ereignis eindringlich mit den Spielern und Trainern gesprochen und ein sportlich korrektes Auftreten eingefordert“, heißt es in einem Schreiben von TSG-Vorstand Dietmar Dorrmann an das Sportgericht. „Offensichtlich haben wir damit nicht alle in der gebührenden Form erreicht.“

Schiedsrichter Dragan Vojvodanovic wurde im April von einem Spieler attackiert. © Quelle: privat

Von Beginn an sei die Partie sehr aggressiv gewesen, sagt Vojvodanovic. Allen voran: der Mann mit der Rückennummer 11 der TSG 51 Frankfurt II. In der dritten Minute trat er einem Gegenspieler von hinten in die Kniekehle, Vojvodanovic zeigte ihm die Gelbe Karte. Ungewöhnlich früh, aber Vojvodanovic sagt: „Ich musste etwas machen. Ich muss die Spieler schützen.“ Noch in der ersten Hälfte bekam die 11 eine Zeitstrafe fürs Meckern.

991 gewaltbedingte Spielabbrüche in der Saison 2021/2022

„Die Spieler von Rödelheim haben erzählt, dass es immer wieder zu Beleidigungen kam“, sagt Vojvodanovic. Gehört hatte er sie nicht, wohl aber eine aggressive und laute Stimmung wahrgenommen. Er hatte mit den Ordnern am Spielfeldrand gesprochen und während der ersten Hälfte die beiden Kapitäne zu sich zitiert. „Ich habe ihnen gesagt: ‚Wenn so etwas noch einmal passiert, muss ich das Spiel abbrechen‘, aber es hat sich nichts verändert. Es wurde nur schlimmer.“ Immer wieder sprach er mit den Kapitänen, mit einzelnen Spielern. Er habe überlegt, das Spiel abzubrechen, „aber ich wollte es noch mal probieren“. Bis zur Eskalation.

„Manchmal sagen Schiedsrichter, man hätte das Spiel abbrechen müssen, aber sie wollten es sauber zu Ende bringen, damit es nicht erst recht eskaliert“, sagt Kriminologin Thaya Vester. Für den DFB analysiert sie gewaltbedingte Spielabbrüche. 991 wurden in der Saison 2021/2022 gemeldet, so viele wie nie zuvor. 2400 Delikte gegen Schiedsrichter wurden dokumentiert. Vester geht davon aus, dass die Zahlen in dieser Saison auf einem ähnlichen Niveau sein werden. Zuletzt machten zahlreiche Fälle die Runde. Ein 15-jähriger Kicker, der bei einem Jugendturnier geschlagen wurde und starb. Ein Vater, der den 15-jährigen Schiedsrichter in einem Jugendspiel zu köpfen drohte.

Das Konfliktpotenzial des Amateursports

Wenn in den kommenden Wochen die neuen Statistiken zu Spielabbrüchen veröffentlicht werden, wird die Kreisliga‑C-Partie darin nicht auftauchen. Vojvodanovic beendete das Spiel offiziell. „Heute weiß ich, dass ich das Spiel hätte abbrechen müssen“, sagt er. Nach den beiden Faustschlägen habe die Nummer 11 Vojvodanovic geschubst. Es kam zur Rudelbildung, Vojvodanovic pfiff ohne Nachspielzeit ab. Die Rödelheimer Spieler hätten ihn vom Feld begleitet, während die 11 ihm gedroht habe. „Er sagte, wir würden uns bei meinem Auto sehen und er würde mich noch mehr schlagen.“

Verstöße gegen das Gerechtigkeits­empfinden sind die Basis vieler Konflikte. Und das ist im Fußball sehr klar, weil es einen gibt, der für die Gerechtigkeit zu sorgen hat. Lou Richter, Konfliktberater und Sportmoderator

„Sport ist institutionalisierter Konflikt“, sagt Konfliktberater und Sportmoderator Lou Richter. Er weiß: „Verstöße gegen das Gerechtigkeits­empfinden sind die Basis vieler Konflikte. Und das ist im Fußball sehr klar, weil es einen gibt, der für die Gerechtigkeit zu sorgen hat.“ Zu 100 Prozent werde es aber nie gerecht werden. „Da übernehmen Personen Verantwortung und dann werden sie dafür angegriffen. Menschen sind nicht fehlerlos“, sagt Vester. Es gibt falsche Ansprüche: Stadion, Rasen, Vereinsheim, Mannschaften – alles ist Kreisliganiveau, aber der Schiedsrichter, der muss Bundesliga-Niveau haben.

Die Kriminologin Thaya Vester wertet unter anderem für den DFB gewaltbedingte Spielabbrüche im Amateurfußball aus. © Quelle: picture alliance/dpa

Verzerrte Wahrnehmungen: Zuschauende halten sich für objektiv

Auch die Fans haben eine verzerrte Wahrnehmung. „Jeder Zuschauer glaubt, dass er alles richtig gesehen hat“, sagt Ronny Zimmermann, erste DFB-Vizepräsident Amateure. „Warum schimpfen einige, wenn ein Schiedsrichter pfeift, und andere nicht? Weil es jeder anders sieht und bewertet – meist aus der Perspektive der eigenen Mannschaft.“ Das habe inzwischen unverhältnismäßige Ausmaße angenommen, findet auch Vester: „Selbst wenn es nur um den Ball geht, der ins Seitenaus geht, gehen alle Arme hoch. Die kleinsten Entscheidungen müssen diskutiert werden.“

Was wir von Schiedsrichtern erwarten, ist völlig überzogen. Lou Richter, Konfliktberater und Sportmoderator

Was im Profifußball passiere, passiere auch im Amateurfußball – dort sei es nur greifbarer und hörbarer. „Wenn auf dem Amateurplatz 50 Leute um das Spielfeld herumstehen und einer den Schiedsrichter als Idioten beschimpft, dann hört das jeder, auch auf dem Spielfeld.“ Es sei aber eine Illusion zu glauben, dass das in großen Stadien nicht passiere. „Was glauben Sie, was da alles reingebrüllt wird, was keiner richtig hört, weil es im Lärm untergeht?“

Der DFB und Ronny Zimmermann, erster Vizepräsident Amateure, haben einige Projekte rund ums Thema Schiedsrichter gestartet. © Quelle: Getty Images for DFB

DFB und Experten mahnen Profis zu mehr Deeskalation

In der Pflicht sind auch die Profis. Rudelbildung, Lamentieren, Beschwerden nach jedem Pfiff oder Nichtpfiff – das sendet Signale. „Bei Manchester City ist das Programm. Das ist eingeimpft: Geht nach jeder Entscheidung, die gegen euch ist, zum Schiedsrichter und beschwert euch“, sagt Richter. „Was wir von Schiedsrichtern erwarten ist völlig überzogen.“

Interviews nach Spielende, bei denen sich Profis und Trainer über Schiedsrichter­leistungen echauffieren, verschärfen die Situation. Ein Beispiel ist das Spiel Bochum gegen Dortmund (1:1), als Sascha Stegemann einen Elfmeter für den BVB nicht gab. Stegemann wurde vorgeworfen, dem BVB die Meisterschaft verpfuscht zu haben, er bekam gar Morddrohungen. „Das hätte vielleicht verhindert werden können, wenn man sich in den Interviews aufs Sportliche fokussiert hätte“, sagt Zimmermann. „Da stehen, sagen wir mal, 13 Mannschaftsfehler und ein Schiedsrichterfehler – dann zu sagen, der Schiri ist verantwortlich, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, das finde ich schlicht unangemessen“, sagt Zimmermann.

Prozentual gesehen gab es in der vergangenen Saison sogar mehr Spielabbrüche im Profibereich. In der 3. Liga wurde im März die Partie zwischen dem FSV Zwickau und Rot-Weiss Essen abgebrochen, nachdem ein Zuschauer einem Schiedsrichter Bier ins Gesicht gekippt hatte. Bei 992 gespielten Profipartien ergibt sich ein Wert von rund 0,1 Prozent – dem gegenüber stehen 0,075 Prozent abgebrochene Spiele im Amateurbereich (1,4 Millionen Spiele).

Die Daten beschreiben zudem keinen tatsächlichen Zustand. Zum einen handelt es sich nur um gemeldete Fälle, zum anderen können vor einem Spielabbruch mehrere Gewalt- oder Diskriminierungs­vorfälle passiert sein. Und: Verbände, die gute Konzepte entwickeln und sensibel mit Diskriminierung umgehen, werden auch mehr Fälle entdecken. Bei einer DFB-Aktion erklärten kürzlich Schiris ihren Kolleginnen und Kollegen, was eine Diskriminierung genau ist. Ist die Aktion erfolgreich, werden künftig mehr Diskriminierungen auffallen – und gemeldet. „Da muss man aufpassen, nicht dem Gedanken zu erliegen, dass diejenigen, die hingucken, das Gewaltproblem haben, und diejenigen, die weggucken, vermeintlich frei von Gewalt sind“, sagt Vester.

Konflikte häufig nach vermeintlichen Fehlentscheidungen des Schiedsrichters

Doch warum eskalieren manche Spiele derart? „Fußball ist ein Ventil“, sagt Lou Richter, „ich muss die ganze Woche über brav sein. Aber am Wochenende, da kann ich mal durchdrehen, da kann ich schreien, pöbeln. Und diese Ventilfunktion wird mittlerweile überstrapaziert“, sagt Richter. Ein Konflikt verläuft in Phasen. Entweder entschärft er sich schnell, weil eine Partei nachgibt. Oder man sucht sich Verbündete. „Im Fußball vollzieht sich das rasend schnell, weil ich mein Team hinter mir habe, sogar farblich markiert, und dann unterstützen die Zuschauer das noch“, sagt Vester. Ist der Schiedsrichter Zielperson – und viele Konflikte bauen sich nach vermeintlichen Fehlentscheidungen auf –, ist die neutrale Stelle in den Konflikt involviert.

Es ist nicht der Fußball, es ist unsere Gesellschaft. Ronny Zimmermann, erster DFB-Vizepräsident Amateure

Im Amateurbereich prallen unterschiedliche Welten aufeinander, Menschen aus allen sozialen Schichten spielen zusammen. Das sei die große Stärke des Fußballs, sagt Zimmermann, „aber da ist die Anzahl potenzieller Konflikte eben auch hoch“. Doch der Fußball ist nicht mehr als ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ein bessere Umgang miteinander, der sei essenziell. „Es bringt ja auch nichts, wenn wir es beim Fußball schaffen und dann abends vor dem Kino aufeinander losgehen. Es ist nicht der Fußball, es ist unsere Gesellschaft“, sagt Zimmermann.

Konfliktberater, Comedian und Moderator Lou Richter steht bei Benefiz­fußballspielen immer mal wieder als Schiedsrichter auf dem Platz – und räumt ein, dabei oft hoffnungslos überfordert zu sein. © Quelle: picture alliance/dpa

Der DFB muss handeln: Immer weniger wollen Schiedsrichter werden

Großen Handlungs­spielraum hat der DFB indes nicht, für den Amateurbereich sind die Landesverbände zuständig. Es gibt Tipps – etwa, einige Meter Abstand zum Spieler zu halten, wenn man ihm eine Karte zeigt, es gibt Handlungs­empfehlungen. Und man versucht mit einer Imagekampagne eine Bewusstseins­änderung herbeizuführen: Solange der Schiedsrichter als Institution und nicht als Mensch wahrgenommen werde, sei die Hemmschwelle, ihn verbal zu attackieren, eben auch geringer. Man analysiere die schweren Fälle detailliert, um ein Muster ableiten zu können, sagt Zimmermann. Vester fordert eine „absolut klare Linie“ bei allen Verantwortlichen. „Bei Schiedsrichtern, die durchgreifen, heißt es oft, dass der kleinlich pfeift.“

Der DFB muss auch aus Eigeninteresse handeln. Während es 2013 noch 70.000 Schiedsrichter gab, waren es im vergangenen Jahr nur noch 50.500. Im Amateurfußball-Barometer sagten 85 Prozent der Unparteiischen, sie würden einen Mangel an Respekt seitens des Publikums verspüren, 79 Prozent vermissen auch bei den Mannschaften und Trainerteams Respekt und Wertschätzung.

28 Spiele Sperre für zwei Faustschläge gegen den Schiedsrichter

Zimmermann fordert Schiedsrichter auf, bei schweren Vorfällen Anzeige zu erstatten. Schiedsrichter Dragan Vojvodanovic hat genau das gemacht. Er ging zum Arzt, er hatte einen Bluterguss am Ohr, hin und wieder schmerzt es noch. Mit dem Attest ging er zur Polizei.

Das Sportgericht hat die 11 für 28 Spiele gesperrt. Weil der Spieler nicht bei der Verhandlung auftauchte und sich bis heute nicht entschuldigt hat, hat die TSG 51 Frankfurt den Mann aus dem Verein geworfen. Vojvodanovic wird in der kommenden Saison wieder pfeifen. Von so einem, sagt er, lasse er sich doch den Spaß am Fußball nicht nehmen.